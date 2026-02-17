Thị trường hàng hoá ngày mùng 1 Tết: Hàng hoá dồi dào, giá cả ổn định

Tại nhiều địa phương, phần lớn chợ truyền thống, cửa hàng nhỏ lẻ và trung tâm thương mại tạm thời đóng cửa nghỉ Tết và dự kiến mở lại từ mùng 2. Chỉ một số siêu thị quy mô lớn, cửa hàng tiện lợi, điểm bán xăng dầu, nhà thuốc và dịch vụ thiết yếu duy trì hoạt động với thời gian hạn chế nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh. Việc nguồn cung đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước giúp thị trường không xuất hiện áp lực tăng giá hay tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Du khách quốc tế mua hàng tại siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Nhu cầu trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống bổ sung, nước uống, bánh kẹo đãi khách và một số dịch vụ ăn uống phục vụ du xuân. Giá các mặt hàng như hoa cúng, thịt tươi, rau củ quả nhìn chung giữ ổn định, chỉ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm bán mở cửa do chi phí nhân công và bảo quản dịp lễ.

Tuy nhiên, mức điều chỉnh không phổ biến và không tạo biến động đáng kể trên mặt bằng giá chung. Trên phạm vi cả nước, nguồn cung hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết vẫn được bảo đảm; hoạt động lưu thông, phân phối thông suốt. Trong việc chuẩn bị nguồn hàng và bình ổn thị trường, các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch từ sớm, bám sát dự báo nhu cầu. Do thời điểm Tết Nguyên đán cách khá xa Tết Dương lịch, doanh nghiệp có điều kiện xây dựng phương án sản xuất, dự trữ và củng cố hệ thống phân phối. Lượng hàng hóa đưa ra thị trường đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng. Tổng giá trị dự trữ tăng khoảng 10–15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, mức tăng dự trữ nhóm hàng thiết yếu lên tới 20–40% nhằm chủ động nguồn cung.

Người dân Đà Nẵng mua sắm hàng hóa Tết 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hàng hóa phục vụ Tết tập trung vào lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu… với nguồn cung dồi dào, giá cả cơ bản ổn định. Nhiều địa phương tổ chức hội chợ, phiên chợ Tết, điểm bán lưu động tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để người dân tiếp cận hàng hóa với giá hợp lý, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động kết nối cung – cầu giữa các trung tâm kinh tế lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành tiếp tục được đẩy mạnh, thúc đẩy tiêu thụ đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) dịp Tết.

Ở kênh bán lẻ hiện đại, các hệ thống như Saigon Co.op, Central Retail, MM Mega Market, Lotte Mart và AEON chủ động mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại, tăng cường bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nơi, qua đó giảm áp lực mua sắm dồn dập trong cao điểm. Chương trình bình ổn thị trường được triển khai theo hướng xã hội hóa, sử dụng vốn tự chủ của doanh nghiệp; nhiều mặt hàng cam kết bán thấp hơn giá thị trường từ 5–10% và giữ ổn định trước, trong và sau Tết.

Tại Đà Nẵng và An Giang, chính quyền địa phương hỗ trợ vận chuyển, tổ chức đưa hàng bình ổn về khu vực miền núi, xã đảo, bảo đảm người dân vùng khó khăn được tiếp cận nguồn hàng thiết yếu với giá ổn định. Riêng tại Hà Nội, chương trình bình ổn có 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23–43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi cần thiết.

Về chỉ đạo điều hành, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm cân đối cung – cầu, tăng dự trữ từ sớm, công khai thông tin nguồn cung và giá cả để ổn định tâm lý tiêu dùng, hạn chế mua gom tích trữ. Đối với mặt hàng xăng dầu, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp đầu mối và phân phối chủ động tạo nguồn, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không để gián đoạn cung ứng trong bất kỳ tình huống nào. Cùng đó, việc điều hành giá bám sát diễn biến thế giới, thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đa dạng các sản phẩm được trưng bày để người dân chọn lựa cho dịp Tết 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngoài ra, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết được triển khai đồng bộ. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nhóm hàng có nhu cầu cao như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử, vật liệu xây dựng; kiểm soát chặt kho bãi, điểm trung chuyển, chợ đầu mối và hoạt động thương mại điện tử. Trong kỳ báo cáo, thị trường cơ bản ổn định, chưa ghi nhận vụ việc nổi cộm quy mô lớn; không phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý đối với xăng dầu hay hàng thiết yếu.

Đánh giá chung cho thấy, trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường vận hành trong trạng thái trầm lắng theo quy luật mùa vụ, cung – cầu cân đối, giá cả ổn định. Dự kiến từ mùng 2 trở đi, khi hệ thống phân phối mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sẽ dần sôi động hơn nhưng chưa xuất hiện yếu tố có thể gây biến động lớn về giá hay nguồn cung./.