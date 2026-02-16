Thị trường hàng hóa 29 Tết ổn định, không khan hàng, sốt giá

Sức mua trong ngày chủ yếu tập trung vào nhóm hàng phục vụ cúng tất niên và giao thừa như gà trống, xôi, bánh chưng, giò chả, hoa tươi, trái cây, hương lễ. Xu hướng tiêu dùng thể hiện rõ việc mua sắm bổ sung, sát thời điểm sử dụng, ưu tiên sản phẩm tươi, hình thức đẹp, nguồn gốc rõ ràng; đồng thời gia tăng sử dụng dịch vụ chế biến sẵn, đặt hàng trước và giao nhanh tại khu vực đô thị. Tổng thể cung cầu thị trường diễn biến ổn định, trong tầm kiểm soát, không phát sinh biến động bất thường.

Thị trường hàng hóa Tết tại hệ thống siêu thị sôi động, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân. Ảnh: Đồng Thúy-TTXVN

Trên phạm vi cả nước, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu và hàng tiêu dùng phục vụ Tết được bảo đảm đầy đủ; hoạt động lưu thông, phân phối diễn ra thông suốt. Dù nhu cầu tăng do chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, song không xảy ra tình trạng khan hiếm, đầu cơ, găm hàng hay tăng giá đột biến. Giá cả nhìn chung được kiểm soát tốt, đặc biệt tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và kênh phân phối hiện đại; tại một số chợ truyền thống có tăng nhẹ cục bộ đối với thực phẩm tươi sống do nhu cầu cao trong thời gian ngắn.

Cùng đó, việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết được các địa phương triển khai sớm, chủ động, bám sát dự báo nhu cầu. Tổng giá trị lượng hàng dự trữ tăng khoảng 10-15% so với tháng bình thường; tại một số doanh nghiệp phân phối lớn, một số mặt hàng thiết yếu tăng dự trữ 20-40% nhằm bảo đảm không để xảy ra thiếu hàng.

Hàng hóa tập trung vào nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống và chế biến, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu… Nguồn cung dồi dào, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng dịp Tết. Hoạt động liên kết vùng, kết nối cung cầu giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương được tăng cường, góp phần thúc đẩy tiêu thụ đặc sản, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) phục vụ nhu cầu lễ, Tết.

Bên cạnh kênh truyền thống, hệ thống bán lẻ hiện đại mở rộng nguồn hàng, triển khai khuyến mại và đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nơi, góp phần giảm áp lực mua sắm cao điểm. Một số siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đóng cửa muộn hơn 2 giờ so với ngày bình thường; siêu thị Mega Market tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa 24/24, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mua sắm sát thời điểm giao thừa.

Chương trình bình ổn thị trường được 34 tỉnh, thành phố triển khai, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao dịp cuối năm. Tại Hà Nội, 19 đơn vị tham gia với khoảng 10.700 điểm bán; tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 89 đơn vị tham gia, lượng hàng bình ổn chiếm từ 23% đến 43% thị phần tùy nhóm hàng, đủ khả năng điều tiết thị trường khi phát sinh biến động. Doanh nghiệp cam kết bán thấp hơn giá thị trường 5-10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết.

Về lương thực, thị trường gạo không sôi động, nguồn cung dồi dào, giá ổn định so với ngày thường và có xu hướng giảm 1.000 - 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Gạo tẻ chất lượng cao tại miền Bắc dao động 22.000 - 30.000 đồng/kg, miền Nam 20.000 - 28.000 đồng/kg; gạo nếp từ 22.000 - 35.000 đồng/kg tại miền Bắc và 20.000 - 30.000 đồng/kg tại miền Nam.

Nhóm thực phẩm tươi sống ghi nhận mức giá phổ biến: thịt lợn mông sấn 120.000 - 130.000 đồng/kg; thịt thăn, ba chỉ 150.000-170.000 đồng/kg; thịt bò thăn loại I dao động 260.000 - 280.000 đồng/kg; gà ta lông 130.000 - 150.000 đồng/kg; tôm lớt (26-30 con/kg) 400.000 - 450.000 đồng/kg. Tại một số chợ dân sinh, giá thực phẩm tươi sống tăng nhẹ so với những ngày trước Tết do nhu cầu tăng cao, song chưa ghi nhận hiện tượng tăng giá bất hợp lý.

Rau củ nhìn chung ổn định: bắp cải 10.000 - 15.000 đồng/kg; su hào 5.000 đồng/củ; xà lách 15.000- 3 0.000 đồng/kg; cà chua 10.000 -15.000 đồng/kg; khoai tây 15.000 - 25.000 đồng/kg; súp lơ 7.000 - 10.000 đồng/cây. Trái cây trưng Tết như thanh long 60.000 - 70.000 đồng/kg; xoài cát 50.000 - 60.000 đồng/kg; cam canh 50.000 - 70.000 đồng/kg; bưởi Diễn 20.000 - 25.000 đồng/quả, quả đẹp có cành lá 40.000 - 50.000 đồng/quả.

Riêng chuối xanh và Phật thủ tại các tỉnh phía Bắc tăng cao so với ngày thường do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi bão hồi quý III/2025. Giá chuối dao động 120.000 - 300.000 đồng/nải; Phật thủ 50.000 - 150.000 đồng/quả tùy kích cỡ. Hoa, cây cảnh giữ mức tương đương năm trước: hoa ly 200.000-350.000 đồng/chục; lay-ơn 100.000 - 160.000 đồng/chục; cúc đại đóa 40.000 - 60.000 đồng/chục; hoa hồng 50.000 - 70.000 đồng/chục. Hoa đào, quất cảnh có giá tương đương mức cao năm trước do nguồn cung một số vùng miền Bắc bị hạn chế.

Thực phẩm chế biến ổn định so với ngày 28 Tết: giò lụa 150.000 - 180.000 đồng/kg; giò bò 280.000 - 300.000 đồng/kg; bánh chưng 50.000 - 70.000 đồng/cái. Rượu, bia, bánh mứt kẹo giữ giá ổn định; bia lon Hà Nội 270.000 - 280.000 đồng/thùng; Saigon Special 340.000 - 350.000 đồng/thùng; Heineken 450.000 - 460.000 đồng/thùng; nước giải khát 180.000 - 190.000 đồng/thùng.

Cũng theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thực hiện theo kỳ điều hành ngày 12/02/2026: xăng E5RON92 không cao hơn 18.834 đồng/lít; RON95-III không cao hơn 19.298 đồng/lít; dầu diezen 18.463 đồng/lít; dầu hỏa 18.512 đồng/lít; dầu madút 15.569 đồng/kg. Thị trường xăng dầu trong ngày ổn định, không xảy ra gián đoạn nguồn cung, không phát sinh hiện tượng đầu cơ, găm hàng.

Ngoài ra, việc kiểm tra, kiểm soát thị trường được triển khai quyết liệt theo kế hoạch cao điểm Tết. Từ ngày 15/2 đến 8 giờ ngày 16/2/2026, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 2 vụ, xử lý 2 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt và thu nộp từ số lợi bất hợp pháp 2,3 triệu đồng; buộc tiêu hủy 60 kg bánh quy và 9 kg kẹo không rõ nguồn gốc.

Trong ngày 29 Tết, nguồn cung tiếp tục được bảo đảm nhờ sự chuẩn bị sớm của doanh nghiệp và chương trình bình ổn. Giá có thể tăng nhẹ vào cao điểm buổi sáng đối với gà trống cúng, hoa tươi, trái cây đẹp mã, song không tạo mặt bằng giá mới và sẽ hạ nhiệt sau thời điểm giao thừa. Tổng thể, thị trường vận hành ổn định, góp phần bảo đảm người dân yên tâm đón Tết./.