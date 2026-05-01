Thị trường du lịch dịp lễ 30/4: Đa dạng hành trình trải nghiệm

Du khách tham gia tour du lịch 30/4 và 1/5 "check-in" trước khi khởi hành. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Với bốn ngày nghỉ, các công ty lữ hành tận dụng cơ hội mở rộng chiều sâu hành trình, khai thác không gian đời sống bản địa, văn hóa vùng miền và cảm xúc khám phá cho du khách. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường kích cầu du lịch không chỉ bằng ưu đãi, mà còn nâng chuẩn chất lượng phục vụ, lấy trải nghiệm sâu làm giá trị cốt lõi để mang đến những hành trình bền vững cho du khách.

Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Vietravel, cho biết đơn vị định hướng phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt và bám sát nhu cầu du lịch thực tế của du khách. Từ những hành trình ngắn ngày đến những chuyến đi có chiều sâu hơn, Vietravel đều tính toán để sản phẩm vừa phù hợp với quỹ thời gian nghỉ lễ, vừa đáp ứng đa dạng khả năng chi tiêu và kỳ vọng trải nghiệm của từng nhóm khách hàng.

Với tour nội địa, dịp lễ này nhiều khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên những hành trình hòa mình vào đời sống bản địa, từ tham gia hoạt động phủ xanh rừng núi, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống đến khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng tại mỗi vùng đất. Trong đó, có thể kể đến những đoàn khách khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc,…

Anh Trung Hậu, ngụ phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, dịp lễ năm nay, gia đình anh lựa chọn tour chặng ngắn, với điểm đến là Vũng Tàu, khởi hành vào sáng 30/4. Nhờ kỳ nghỉ lễ kéo dài nên thuận tiện cho gia đình có nhiều thời gian vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, tránh nóng mà không phải di chuyển quá xa, đi lại vất vả.

Ở chiều ngược lại, các tour đưa khách đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất sôi động. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Công ty cổ phần lữ hành Vietluxtour, cho biết lượng khách trong nước đến Thành phố chủ yếu từ các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ cùng một số tỉnh miền Bắc. Ngoài tham quan những điểm đến gắn liền với dấu mốc lịch sử của chiến thắng 30/4/1975 trên địa bàn Thành phố, du khách còn kết hợp lễ kết nạp Đoàn, Đảng, sinh hoạt chi bộ... nên có xu hướng lựa chọn sản phẩm tour văn hóa – lịch sử, chương trình về nguồn.

Trong khi đó, đường tour quốc tế ghi nhận xu hướng người dân tiếp tục ưa chuộng một số "điểm đến quốc dân" như Bangkok, Singapore, Tokyo, Seoul,... Các công ty lữ hành cho rằng điều này thể hiện du khách Việt có tâm lý tận dụng kỳ nghỉ dài ngày để lên kế hoạch đến vùng lãnh thổ xa hơn, thay vì các chuyến đi Đông Nam Á ngắn đặc trưng.

Đặc biệt, nhằm nâng tầm những chuyến đi từ nhu cầu nghỉ ngơi đơn thuần thành trải nghiệm trọn vẹn hơn, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng hệ thống đối tác nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong toàn bộ quy trình vận hành, từ vận chuyển, hàng không, lưu trú, ẩm thực, điểm đến du lịch.

Theo nhận định của ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Agoda Việt Nam, du khách Việt đang ưu tiên những chuyến đi dễ lên kế hoạch, tối ưu về chi phí và phù hợp lối sống riêng. Trước thềm kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, dữ liệu trên nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda cũng cho thấy một xu hướng đang định hình thị trường - du khách Việt ưu tiên những chặng bay ngắn và hành trình trải nghiệm vừa đảm bảo tính tiện lợi, vừa mang lại sự thoải mái./.