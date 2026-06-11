Thi tốt nghiệp THPT 2026: Cả nước có 1.208.968 thí sinh đến làm thủ tục dự thi

Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh ở điểm thi Trường THPT Việt Trì làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyễn Thảo - TTXVN

Buổi sáng ngày 11/6, thí sinh thi môn Ngữ văn, theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút; giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút; giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút. Buổi chiều thi môn Toán, theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.



Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý tới các thí sinh, mỗi buổi thi, các em có mặt tại Điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.



Với môn thi đầu tiên - Ngữ văn, đây là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận nên đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức mà còn phải biết cách trình bày, phân bổ thời gian và xử lý tình huống trong phòng thi. Theo nhiều giáo viên, một trong những lỗi phổ biến nhất của học sinh là dành quá nhiều thời gian cho phần đọc hiểu hoặc quá chăm chút cho mở bài, khiến phần nghị luận văn học - chiếm số điểm lớn nhất bị thiếu thời gian hoàn thiện.

Do vậy, để tránh tình trạng này, các giáo viên khuyến nghị thí sinh nên dành khoảng 15-20 phút cho phần đọc hiểu, 20-25 phút cho phần nghị luận xã hội và khoảng 70 phút cho phần nghị luận văn học. Thời gian còn lại dùng để rà soát lỗi chính tả, diễn đạt và bổ sung ý còn thiếu. Thí sinh cần đọc kỹ và xác định đúng các yêu cầu của đề, tránh hiểu sai yêu cầu và lạc đề.

Với bài thi tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau 2/3 thời gian làm bài và phải nộp lại bài làm, đề thi và giấy nháp trước khi rời phòng thi.



Vời bài thi trắc nghiệm, thí sinh lưu ý phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn.



Thí sinh điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi. Đồng thời, phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi.

Thí sinh không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và ký tên vào hai phiếu thu bài thi. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép rời khỏi phòng thi.



Với thí sinh chỉ thi môn thi thứ nhất trong bài thi tự chọn, sau khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh ra khỏi phòng thi và di chuyển về phòng chờ cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. Trong quá trình di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ, thí sinh phải giữ gìn trật tự, tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của giám sát phòng thi hoặc người quản lý phòng chờ, khu vực chờ. Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng chờ khi được phép của người quản lý phòng chờ và phải chịu sự giám sát của giám sát phòng thi khi ở ngoài phòng chờ ra.



Với thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị. Khi có sự việc bất thường xảy ra, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giám thị và những người có trách nhiệm tại điểm thi./.