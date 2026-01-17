Thi tìm hiểu về bầu cử Quốc hội và HĐND

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thành công của cuộc bầu cử không chỉ thể hiện ở kết quả lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ uy tín mà còn thể hiện ở mức độ tham gia, nhận thức và trách nhiệm chính trị của mỗi công dân.

Nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Bà Phạm Thị Trung cho biết thêm, việc tổ chức cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử, bảo đảm công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, hiệu quả, đúng định hướng và phù hợp hơn. Cuộc thi không chỉ đơn thuần là hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung phát biểu. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống, học tập, lao động tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thí sinh sẽ phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 20 phút trên máy tính hoặc smartphone qua địa chỉ website:timhieuphapluat.quangngai.gov.vn hoặc vào banner cuộc thi tại Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ban ngành, địa phương. Thời gian thi kéo dài 15 ngày (từ 9 giờ ngày 19/1 đến 9 giờ ngày 2/2).

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, trị giá tương ứng 6 triệu đồng, 4 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng. Ngoài ra, 10 tập thể cấp xã, phường, đặc khu có thành tích xuất sắc trong phát động cuộc thi sẽ được biểu dương và trao thưởng 1 triệu đồng./.