Thí sinh cần thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng 2026

Khối ngành Khoa học - Công nghệ thu hút rất đông sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Sáng 4/7, Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học - cao đẳng năm 2026 do Báo điện tử Tuổi trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị tổ chức, đã đồng thời diễn ra tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.



Chương trình được tổ chức ngay sau thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các tỉnh, thành phố công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bắt đầu mở để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các cơ sở đào tạo.

Tại ngày hội, đại diện Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), đại diện Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và các chuyên gia từ nhiều trường đại học, cao đẳng có uy tín đã tư vấn, giải đáp những băn khoăn liên quan tới việc lựa chọn nguyện vọng xét tuyển của thí sinh. Cùng với đó, tại hơn 370 gian tư vấn của các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, thí sinh cũng được cung cấp những thông tin thiết thực, quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lựa chọn nguyện vọng vào các ngành, trường.

Phát biểu khai mạc ngày hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ: Sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, điều quan trọng với thí sinh không chỉ là điểm số, tổ hợp xét tuyển hay xác suất trúng tuyển, mà là lựa chọn con đường phù hợp với năng lực, đam mê và khát vọng của bản thân. Điểm số có thể mở ra một cánh cửa nhưng không thể thay các em đi hết chặng đường. Mỗi học sinh cần tự trả lời những câu hỏi mình muốn trở thành ai, muốn làm gì và sẽ đóng góp gì cho gia đình, cộng đồng, đất nước. Giá trị của một con người không chỉ nằm ở tấm bằng hay vị trí việc làm mà còn ở khả năng học tập suốt đời, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Gen Z đang bước vào đại học trong bối cảnh công nghệ thay đổi rất nhanh với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn, robot, năng lượng mới, điện hạt nhân hay đường sắt tốc độ cao. Nhiều nghề sẽ được AI thay thế một phần, đồng thời cũng xuất hiện nhiều ngành nghề mới. Cơ hội sẽ thuộc về những người biết học tập liên tục, thích nghi và kết hợp công nghệ với tư duy nhân văn.

Đối với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo cho biết: Tính đến 19 giờ ngày 3/7, có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn đầu bởi cổng đăng ký xét tuyển mở đến 17 giờ ngày 14/7. Thời điểm này, hầu hết các trường đại học công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ba nhóm ngành gồm sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học lưu ý, thí sinh không nên chờ đến sát 17 giờ ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký bởi thời điểm cuối có thể xảy ra tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh những sự cố ngoài ý muốn khiến thí sinh bỏ lỡ thời hạn. Thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký khoảng ngày 10-12/7, sau đó đăng nhập kiểm tra lại toàn bộ thông tin và xác nhận đầy đủ bằng mã OTP.

Một trong những lỗi phổ biến mà thí sinh thường gặp hằng năm là không hoàn tất bước xác nhận bằng mã OTP khi điều chỉnh nguyện vọng. Sau mỗi lần thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận lần cập nhật mới nhất. Nếu chỉ chỉnh sửa mà không xác nhận thì hệ thống vẫn lưu dữ liệu của lần xác nhận trước đó.

Khuyên thí sinh cần theo dõi đầy đủ thông tin tuyển sinh của các trường, đặc biệt là điểm sàn của ngành học mình quan tâm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo nhấn mạnh: Các em tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh trên các kênh chính thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cũng như các chương trình tư vấn tuyển sinh nhằm cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành học, trường học và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân.

Từ năm 2026, quy định mới với những ngành sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hoặc kết hợp với các phương thức xét tuyển khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp ba môn của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh, thí sinh về việc có bắt buộc phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của trường trước khi đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, thí sinh hoàn toàn có thể đăng ký một nguyện vọng mới trên hệ thống của Bộ, không nhất thiết chỉ được đăng ký những nguyện vọng đã khai báo trên hệ thống tuyển sinh của trường. Tuy nhiên, thí sinh vẫn nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường vì một số trường có thể quy định chỉ xét những nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống riêng.

Các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh cần đăng ký nguyện vọng theo đúng thứ tự yêu thích, không nên đăng ký theo kiểu "thử". Hệ thống sẽ xét từ nguyện vọng cao xuống thấp và khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì sẽ dừng ở nguyện vọng đó. Bên cạnh đó, thí sinh cần khai báo đầy đủ các dữ liệu dùng để xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức và dữ liệu có lợi nhất để xét tuyển, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh./.