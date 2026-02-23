Thi đua ái quốc gắn với triển khai các nghị quyết quan trọng

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, Tuyên Quang với vị thế là "lá phổi xanh" của cả vùng Đông Bắc, rừng không chỉ là tài nguyên, sinh kế mà còn là biểu tượng của chủ quyền, thành trì bảo vệ Tổ quốc. Ông Phan Huy Ngọc kêu gọi và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể phải coi việc trồng cây, trồng rừng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tuyệt đối không làm hình thức. Mỗi cán bộ, đảng viên là những người đi đầu, nêu gương sáng trong phong trào trồng cây, trồng rừng; toàn thể nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hãy mang sức trẻ và trí tuệ để phủ xanh quê hương. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đã quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phong trào thi đua năm 2026. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cũng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc với 6 nội dung: Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển đồng bộ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường ứng dụng công nghệ số, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Toàn tỉnh thi đua phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, đổi mới căn bản giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Tuyên Quang thi đua phát triển bền vững và bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Toàn tỉnh phấn đấu trồng 13.700ha rừng tập trung; tỷ lệ che phủ rừng đạt 62,2%... Tỉnh thi đua đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, đời sống; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham gia trồng cây tại khu vực “Vườn cây ơn Bác”, thôn Tân Lập, xã Tân Trào. Ảnh: Quang Cường - TTXVN



Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khu vực “Vườn cây ơn Bác”, thôn Tân Lập, xã Tân Trào./.