Thí điểm thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc Đảng bộ cấp xã

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Hữu Thọ cho biết: Đây là đơn vị tiên phong, đầu tiên thực hiện công bố quyết định trong số 10 đảng bộ thực hiện thí điểm thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thuộc Đảng bộ cấp xã.

Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 Bùi Thị Thanh Tâm được chỉ định là Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Thanh Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ phường Móng Cái 1, gồm 8 chi bộ trực thuộc với 134 đảng viên. Các tổ chức Đảng trực thuộc gồm chi bộ các Công ty: Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị, Cổ phần Duyên Hải Quảng Ninh, Cổ phần Thương mại và dịch vụ Móng Cái, Liên doanh Vĩnh Thuận, Cổ phần xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương; cùng chi bộ các Trường Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Oscar và Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Chu Văn An.

Việc thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân. Mô hình này tạo điều kiện thuận lợi để tập hợp, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp; thể hiện quyết tâm chính trị của địa phương trong việc đưa kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng, gắn phát triển kinh tế với xây dựng Đảng vững mạnh.

Ông Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy phường Móng Cái 1 đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ chủ doanh nghiệp, quản lý và người lao động; chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ hài hòa, cùng sản xuất kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Đảng ủy phường Móng Cái 1 cam kết luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn để Đảng bộ Khối hoạt động hiệu quả.

UBND, Ủy ban MTTQ, Đảng ủy khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1 ký kết về phát triển tổ chức Đảng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Dịp này, UBND, Ủy ban MTTQ, Đảng ủy Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và Hội Doanh nghiệp phường Móng Cái 1 đã tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, vận động triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐU ngày 20/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước giai đoạn 2026 – 2030. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân./.