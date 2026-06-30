Thí điểm mô hình Ki-ốt và Trạm dịch vụ công số

Phường Tam Kỳ ra mắt mô hình thí điểm ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN Theo đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ 11 Trạm dịch vụ công số đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường thực hiện thí điểm mô hình Ki-ốt thông minh gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, An Khê, An Hải, Tam Kỳ, Hương Trà, Núi Thành và Thăng An. Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, xác thực thông tin và đề nghị cấp bản sao số tài liệu điện tử nhanh chóng, thuận tiện.



Tại sự kiện, ông Bùi Tấn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ nhấn mạnh, triển khai mô hình Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. UBND phường Tam Kỳ cam kết sẽ vận hành và khai thác hiệu quả mô hình, tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện xác thực điện tử, cấp bản sao số tài liệu và nhiều tiện ích số khác ngay tại địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, từng bước hình thành chính quyền số, xã hội số trên địa bàn phường.

Phường Tam Kỳ ra mắt mô hình thí điểm ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công. Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Những năm qua, thành phố luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục gắn với xây dựng chính quyền số. Đà Nẵng đã đẩy mạnh giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường kết nối, đồng bộ dữ liệu với các hệ thống của Trung ương, từng bước đơn giản hóa quy trình và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai thí điểm mô hình Ki-ốt thông minh và Trạm dịch vụ công số là bước chuyển từ cải cách hành chính sang hành chính phục vụ thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính. Thành phố sẽ đánh giá kết quả triển khai để tiếp tục hoàn thiện và xem xét nhân rộng mô hình ra toàn địa bàn trong thời gian tới./.