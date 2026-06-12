Thí điểm Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt và vận hành hệ thống Kiosk thông minh tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Đỗ Hoài Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Kiosk được thiết kế như một điểm phục vụ tự động tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, hỗ trợ người dân thực hiện nhiều tiện ích trên cùng một thiết bị như: Nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến, cấp bản sao số tài liệu điện tử, sử dụng các dịch vụ công của Bộ Công an và nhiều tiện ích số khác.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu tại lễ ra mắt hệ thống Kiosk thông minh. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Đánh giá về hiệu quả của hệ thống, ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực đối với tiến trình cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời là dấu mốc trong hành trình đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính - ngân hàng và các tiện ích số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp; thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị cho một mục tiêu rất căn bản: Phục vụ người dân tốt hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và bình đẳng hơn. Trước khi triển khai tại Ninh Bình, hệ thống Kiosk thông minh đã được lắp đặt và sử dụng tại Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, đem lại những kết quả tích cực.

Phát biểu tại chương trình, bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, việc ra mắt Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước đi mạnh mẽ, đột phá của tỉnh trong lộ trình xây dựng chính quyền số và xã hội số năm 2026. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang nỗ lực chuyển đổi số, Agribank đã khẳng định vị thế là ngân hàng đầu tiên, đơn vị tiên phong quyết liệt đồng hành cùng chính quyền tỉnh Ninh Bình.

Trong giai đoạn thí điểm này, 10 Kiosk hành chính công thông minh sẽ được đưa vào vận hành tại 3 điểm Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và 7 đơn vị xã, phường trên địa bàn tỉnh. Mô hình Kiosk thông minh này sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực bởi được tích hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử VNeID kết hợp với nền tảng thanh toán trực tuyến tiên tiến của Agribank.

Để hệ thống Kiosk thông minh này thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình giao Công an tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thụ hưởng lắng nghe phản hồi từ người dân để cập nhật tính năng, đảm bảo hệ thống không chỉ “thông minh” mà còn phải “thân thiện”, vận hành hệ thống ổn định, thông suốt; đảm bảo an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu dân cư. Từ kết quả thí điểm hôm nay, cần sớm đánh giá hiệu quả mô hình để có cơ sở triển khai nhân rộng trên toàn tỉnh.

Đội ngũ cán bộ công chức tại phường, xã cần được tập huấn kỹ lưỡng để hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống một cách tận tình, hiệu quả nhất, phát huy tối đa công suất của Kiosk; xử lý nhanh chóng, kịp thời các hồ sơ phát sinh từ hệ thống Kiosk.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức phát lệnh ra mắt và đưa vào hoạt động hệ thống Kiosk thông minh và hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử./.