Thí điểm khám sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân

Người dân đến thăm khám rất đông. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Đây là lần đầu tiên ngành Y tế Cần Thơ triển khai đồng bộ mô hình khám sức khỏe miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử theo định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân của Chính phủ.

Hoạt động được tổ chức đồng thời tại 4 địa phương gồm xã Tân Hòa, xã Long Phú, xã Nhơn Ái và phường Long Bình. Chương trình nhằm thí điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm; đồng thời cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Đây được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Y tế thành phố khi lần đầu tiên triển khai mô hình quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng liên thông dữ liệu số, tích hợp hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Hoạt động cũng là bước cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc sức khỏe miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố ưu tiên triển khai đối với trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, người cao tuổi, người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm yếu thế trong cộng đồng. Việc lựa chọn khám điểm cho người cao tuổi, phụ nữ và đối tượng bảo trợ xã hội trong đợt đầu tiên cho thấy định hướng ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho các nhóm dễ bị tổn thương, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế thông tin: Ngành Y tế thành phố xác định đây không chỉ là hoạt động khám chữa bệnh thông thường mà còn là bước chuyển trong tư duy chăm sóc sức khỏe từ bị động sang chủ động, lấy phòng bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng làm trọng tâm. Thông qua các đợt khám, ngành y tế có thể phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, từ đó tư vấn điều trị kịp thời, giảm chi phí y tế và giảm gánh nặng cho hệ thống điều trị.

Đáng chú ý trong kế hoạch lần này là sự tham gia đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp. Ngoài ngành Y tế, các đơn vị như Công an thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội thành phố cùng các tổ chức đoàn thể sẽ phối hợp triển khai từ công tác truyền thông, rà soát đối tượng đến hỗ trợ cập nhật dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin. Để tạo thuận lợi cho người dân, thành phố tổ chức nhiều hình thức khám sức khỏe linh hoạt như khám tại cơ sở y tế, khám lưu động tại cộng đồng, trường học, doanh nghiệp hoặc tại các điểm dân cư. Trong trường hợp Trạm Y tế cấp xã chưa đủ điều kiện chuyên môn, các bệnh viện và cơ sở y tế tuyến trên sẽ hỗ trợ nhân lực, chuyên môn và thiết bị để tổ chức khám lưu động.

Việc Cần Thơ trở thành một trong những địa phương sớm triển khai mô hình khám sức khỏe miễn phí kết hợp lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn dân được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng nền y tế dự phòng hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế và hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Qua đó, người dân không chỉ được tiếp cận dịch vụ y tế sớm hơn, thuận tiện hơn mà còn từng bước hình thành thói quen chủ động quản lý sức khỏe cá nhân trong môi trường số./.