Thêm nhiều sản phẩm du lịch mới hút khách về biển Lâm Đồng

Tại buổi lễ, UBND phường Tiến Thành đã ra mắt các mô hình check-in du lịch độc đáo dọc theo 20km bờ biển của phường. Các mô hình check-in mang trong mình những câu chuyện riêng, những thông điệp sâu sắc, góp phần khắc họa rõ nét vẻ đẹp của vùng biển Tiến Thành. Những mô hình check-in lấy hình tượng như: trái tim cách điệu từ những con sóng; cách điệu bằng họa tiết mây trời hòa quyện cùng sắc xanh đại dương, tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của vùng biển với “biển xanh – cát trắng – nắng vàng”, hệ sinh thái biển phong phú, hình ảnh những con tàu đánh cá của ngư dân…

Đại biểu chụp ảnh tại các mô hình check-in điểm đến quảng bá du lịch tại Tiến Thành (Lâm Đồng). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Các mô hình check-in sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ, dù lá, thuyền nan, cát biển…, là lời khẳng định mạnh mẽ về định hướng phát triển du lịch xanh – bền vững của địa phương.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành cho biết, xây dựng thương hiệu du lịch không phải là nhiệm vụ của riêng chính quyền, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Đó là một hành trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng lòng, kiên trì và sáng tạo. Do đó, phường đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp và người dân phát huy tinh thần chủ động, cầu thị, tích cực trao đổi, học hỏi và cùng nhau hành động; tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện các điểm đến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, để Tiến Thành thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn “Đến là yêu, về là nhớ”.

Tại buổi lễ, UBND phường Tiến Thành cũng phát động Chiến dịch quảng bá du lịch Tiến Thành với thông điệp “Mỗi cơ sở du lịch là một điểm sáng – Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, khuyến khích các hộ kinh doanh, cơ sở, doanh nghiệp du lịch xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn – văn minh – thân thiện – chuyên nghiệp, nơi mỗi du khách đều cảm thấy được trân trọng và hài lòng; thế hệ trẻ tận dụng sức mạnh của công nghệ, mạng xã hội để chia sẻ, lan tỏa những khoảnh khắc đẹp nhất về biển xanh, nắng vàng và con người Tiến Thành; mỗi người dân giữ cho môi trường luôn xanh - sạch - đẹp, bắt đầu từ chính vỉa hè, bãi biển trước ngôi nhà của mình.

Nhiều địa phương ven biển của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các sản phẩm du lịch mới để thu hút du khách. Phường Phú Thủy đầu tư hơn 10 tỷ đồng để chỉnh trang khu vực bãi biển Đá Ông Địa nhằm mục đích tôn tạo cảnh quan, đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường nâng tầm giá trị du lịch tại địa phương. Toàn bộ nguồn vốn đều xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, nhằm kiến tạo một không gian cộng đồng đẳng cấp cho cả người dân, du khách.



Đặc khu Phú Quý đang tích cực xây dựng khu ẩm thực đêm tại khu vực Công viên Lạch Doi Dừa, dự kiến đưa vào hoạt động phục vụ du khách vào ngày 30/4/2026. Đây là hoạt động nhằm từng bước phát triển kinh tế ban đêm, tạo thêm không gian vui chơi, mua sắm và quảng bá văn hóa địa phương đặc khu Phú Quý. Khu ẩm thực đêm không chỉ là nơi buôn bán, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa du lịch của đảo.

Trong quý 1/2026, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh Lâm Đồng đạt 6 triệu lượt khách, tăng 22,5%; trong đó, khách quốc tế đạt 524,5 nghìn lượt khách, tăng 27,43% so với cùng kỳ. Với việc tăng cường sản phẩm du lịch mới, du lịch Lâm Đồng kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường khách, góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, thúc đẩy kinh tế – xã hội của địa phương phát triển trong thời gian tới./.