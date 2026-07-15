Thêm hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ

Đơn vị chuyên môn lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Công an tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn thành đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đơn vị thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu tại 25 điểm thuộc 102 xã, phường. Đối với hơn 160 trường hợp già yếu, bệnh tật hoặc không thể đi lại, lực lượng công an phối hợp các đơn vị liên quan đến tận nhà lấy mẫu, bảo đảm không bỏ sót trường hợp đủ điều kiện. Sau 6 ngày triển khai, gần 5.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận.

Theo Đại tá Trần Văn Tròn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân được các cấp, các ngành không ngừng nỗ lực thực hiện; thể hiện truyền thống đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc. Do đó, ngay sau khi nhận chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường rà soát thông tin liệt sĩ, thân nhân hưởng trợ cấp và các trường hợp thuộc diện lấy mẫu ADN để triển khai thực hiện.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp lựa chọn Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu) làm nơi thí điểm việc khai quật, lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau khoảng một tháng, các đơn vị chuyên môn đã khai quật 442 phần mộ; trong đó thu được 327 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN; các phần mộ còn lại không thu được mẫu. Toàn bộ mẫu đã được quản lý, bảo quản, số hóa và lưu trữ tạm thời theo đúng quy định.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa xác định được thông tin ở các Nghĩa trang liệt sĩ Tháp Mười, Long Hưng A, Mỹ An Hưng B... Toàn bộ quá trình khai quật, lấy mẫu, bảo quản và bàn giao được thực hiện khép kín, đúng quy trình chuyên môn; dữ liệu về phần mộ và mẫu hài cốt được số hóa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác định danh tính trong thời gian tới.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc lấy và bàn giao mẫu được thực hiện theo Quy trình số 01 của Cục Quân y, bảo đảm không nhầm lẫn, không nhiễm chéo ADN giữa các mẫu; đồng thời giữ an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, trang thiết bị và khôi phục nguyên trạng phần mộ sau khi hoàn thành việc lấy mẫu.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, tỉnh tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Từ khi chiến dịch được phát động đến nay, các lực lượng của tỉnh đã khai quật 938 phần mộ liệt sĩ, thu được 711 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN.

Tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 35.000 phần mộ liệt sĩ đang an táng tại 31 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chiến tranh đã lùi xa nhưng đến nay, vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa xác định được thông tin. Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp, từ năm 2026 đến ngày 27/7/2027, tỉnh sẽ hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với hơn 11.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và các hài cốt liệt sĩ mới quy tập. Giai đoạn từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh tiếp tục lấy mẫu đối với hơn 9.000 phần mộ còn thiếu thông tin hoặc chưa xác định được danh tính sau khi đã áp dụng các biện pháp xác minh thực chứng; đồng thời hoàn thành số hóa, cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công./.