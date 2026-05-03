Mỗi đội thi đấu gồm một vận động viên khuyết tật và một vận động viên đồng hành, là các KOL/KOC, vận động viên phong trào... Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hướng tới kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, giải đấu mang chủ đề “Thể thao hòa nhập - Lan tỏa tinh thần Việt Nam kiên cường, nhân ái, đoàn kết toàn dân tộc”; hướng tới xây dựng một mô hình thể thao hòa nhập hiện đại, nơi thể thao trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, mở ra cơ hội phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh cho biết, chuỗi giải Para Natuh Pickleball năm nay được tổ chức tại Bắc Ninh, vùng đất giàu truyền thống, nơi hội tụ các di sản văn hóa đặc sắc, với nhiều di sản được UNESCO ghi danh như: Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn -Kiếp Bạc... Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn khi tạo sân chơi thi đấu đôi giữa người khuyết tật và người không khuyết tật. Qua đó, lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia, bình đẳng, hòa nhập, khơi dậy ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 quy tụ 32 đội, thi đấu theo thể thức đôi đặc biệt, mỗi đội gồm một vận động viên khuyết tật và một vận động viên đồng hành, vận động viên phong trào hoặc đại diện cộng đồng. Thể thức này không chỉ tạo nên sự hấp dẫn về chuyên môn mà còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp về sự đồng hành, tôn trọng và bình đẳng, những giá trị cốt lõi của thể thao hòa nhập và của một xã hội văn minh.

Điểm đặc biệt của Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 là cách tiếp cận toàn diện, khi giải đấu được đặt trong một hệ sinh thái hoạt động đa chiều, lấy thể thao làm trung tâm và mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, báo chí, nhiếp ảnh.

Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, Ban tổ chức còn thiết kế hệ thống giải thưởng nhân văn, tôn vinh những giá trị vượt lên trên thành tích thi đấu. Trong đó, sự hỗ trợ, gắn kết và tinh thần đồng hành giữa các vận động viên được xem là tiêu chí quan trọng để xét các giải thưởng đặc biệt, qua đó khẳng định: Hòa nhập không chỉ là hỗ trợ, mà là cùng nhau kiến tạo giá trị.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều hoạt động sẽ được triển khai như: Cuộc thi Việt thực Para Natuh – Bắc Ninh với chủ đề “Ẩm thực hòa nhập”, tái hiện không gian văn hóa ẩm thực giàu bản sắc; Cuộc thi tác phẩm báo chí “Tiếng nói hòa nhập” và Cuộc thi nhiếp ảnh “Khoảnh khắc hòa nhập”.

Sau chuỗi sự kiện lần này, Ban tổ chức tiếp tục phát triển các chương trình dài hạn nhằm đưa tinh thần hòa nhập đi vào đời sống thực chất. Tiêu biểu là chương trình “Phóng sự học sinh, sinh viên cùng Para Natuh” với chủ đề “Thấu hiểu - Hòa nhập”, chương trình “Sinh kế Para Natuh” với chủ đề “Tự lực - Tự cường”, podcast “Kết nối Liên đoàn - Hiệp hội Para Natuh” và chương trình “Đào tạo Pickleball Para Natuh”.

Với cách tiếp cận mới mẻ và toàn diện, Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và ẩm thực Bắc Ninh, đồng thời khẳng định giá trị, năng lực của người khuyết tật trong đời sống xã hội; mở ra một hướng đi bền vững cho thể thao hòa nhập, góp phần thúc đẩy xây dựng một xã hội nhân văn, bình đẳng và phát triển./.