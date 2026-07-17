Thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay với người có công

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tặng hoa, tri ân người có công và thân nhân người có công. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Chủ tịch HĐND Thành phố đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng để đất nước ta có được hòa bình, thống nhất và phát triển như hôm nay. Trong đó, 167 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350 nghìn người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố tham dự cuộc họp mặt chính là những minh chứng sống động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến; là những tấm gương sáng để các thế hệ tiếp nối trân trọng, học tập và noi theo.



Nhấn mạnh truyền thống yêu nước, cách mạng và nghĩa tình của Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn được bồi đắp từ những hy sinh cao cả ấy, ông Võ Văn Minh khẳng định, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là bổn phận đạo lý và là tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp văn hóa, việc làm tự giác, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; mỗi căn nhà tình nghĩa được xây dựng, mỗi công trình tri ân được hoàn thành, mỗi nghĩa cử sẻ chia được thực hiện đều là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực.



“Bên cạnh đó, Thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử; tập trung đầu tư tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công; đồng thời đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi phần mộ được xác định danh tính, mỗi liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình không chỉ làm vơi đi nỗi đau của thân nhân, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và lời tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc”, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh thêm.

Thay mặt 167 gương người có công tiêu biểu, ông Trần Hồi Sinh, thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, bày tỏ vui mừng khi thấy ngày càng nhiều người có công và thân nhân người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, sản xuất, tham gia công tác xã hội, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Mỗi người bằng những việc làm bình dị hằng ngày đều đang góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức 39 đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm, tặng quà các đơn vị và gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Theo đó, lãnh đạo thành phố thăm và tặng quà 5 Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công thuộc Cục Người có công, Bộ Nội vụ; Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè và 172 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu gồm cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng./.