Thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Liên bang Nga

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp tình đoàn kết. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu chúc mừng, bà Nguyễn Đoàn Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nga Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Ngày nước Nga là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp và tinh thần trách nhiệm về hiện tại và tương lai của đất nước Nga.



Suốt chặng đường 76 năm lịch sử, mối quan hệ hữu nghị anh em và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga (Liên Xô trước đây) ngày càng được củng cố đi vào chiều sâu. Trong những năm gần đây, mối quan hệ song phương đã phát triển rất năng động trên mọi cấp độ, từ chính phủ đến các địa phương của hai nước. Việt Nam cùng Liên bang Nga đã tích cực triển khai các thỏa thuận, các dự án hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, quân sự, đào tạo cán bộ... Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng, du lịch và trao đổi lao động hai nước đang có những đột phá ấn tượng.



Bà Nguyễn Trần Nhật Phượng chia sẻ, ở cấp độ địa phương, là một trung tâm đối ngoại và hợp tác quốc tế của đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng đang tích cực phát triển các mối quan hệ hợp tác năng động với hàng loạt các địa phương và vùng lãnh thổ Nga.



Hội hữu nghị Việt - Nga Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả kết nối, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân Thành phố và người dân các địa phương Nga cũng như giữa nhân dân hai nước nói chung.



Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa kỷ niệm ngày quốc lễ của nhân dân Nga, ông Yuru Ivanovich Nemtsov, Phó Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngày nước Nga là một sự kiện đặc biệt của nhân dân Nga, là dịp nhìn lại lịch sử đất nước Nga với biết bao sự kiện trọng đại, những giai đoạn thăng trầm, những năm tháng chịu ách ngoại xâm, những khó khăn, chiến tranh thế giới, những cuộc cách mạng, sự vượt khó và những chiến thắng vẻ vang - tất cả đã góp phần hình thành nên tinh thần và bản lĩnh của dân tộc Nga.



Theo ông Yuru Ivanovich Nemtsov, Việt Nam và Nga có sự gần gũi sâu sắc về mặt lịch sử. Nhân dân hai nước đều đã trải qua những thế kỷ bị áp bức, những cuộc chiến tranh tàn khốc cùng những mất mát và đau thương. Hai nước cùng chia sẻ những giá trị giống nhau về tình yêu quê hương, đất nước, nhân dân mình; cùng có những quan niệm chung về danh dự và phẩm giá.



Bất chấp những biến động của tình hình thế giới, lãnh đạo hai nước vẫn nhất quán sự nhất quán trong đường lối quan hệ song phương không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là tình hữu nghị anh em. Quan hệ giữa Nga và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tình hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi, điều đã, đang và sẽ luôn đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.



Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga vì những nỗ lực bền bỉ trong việc gìn giữ và phát triển quan hệ giữa hai nước; trong việc giáo dục thế hệ trẻ theo tinh thần hữu nghị với nhân dân Nga; cũng như trong việc bảo tồn những mối liên kết đặc biệt đã giúp hai nước cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách suốt hơn một thế kỷ qua.



Ngày nước Nga 21/6 là một lễ lớn của nước Nga, kỷ niệm ngày Quốc hội Nga thông qua Tuyên ngôn chủ quyền quốc gia (21/6/1990) và có thể được coi là dấu mốc khai sinh Liên bang Nga hiện đại ./.