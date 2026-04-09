Thế hệ trẻ Việt - Trung kỳ vọng vào tương lai quan hệ song phương

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc đều mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.



Theo chị Nguyễn Thị Hương Nhung, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng, hiện nay, mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đang tiếp tục được duy trì và phát triển theo tinh thần láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Hai Đảng, hai nước thường xuyên trao đổi, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, trong đó thanh niên đóng vai trò rất quan trọng.



Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng chia sẻ: “Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc sẽ ngày càng được củng cố vững chắc hơn trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết, tin cậy và cùng có lợi; đặc biệt là mở rộng hơn nữa các chương trình giao lưu, hợp tác thanh niên. Qua đó, thế hệ trẻ hai nước sẽ trở thành lực lượng nòng cốt góp phần gìn giữ tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thiết thực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới”.



Bạn Hoàng Minh Hiếu, Bí thư Đoàn phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Em tin tưởng mối quan hệ hữu nghị Việt – Trung sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn nữa. Bởi vì các thế hệ thanh niên Việt Nam và Trung Quốc luôn tôn trọng lịch sử và đều mong muốn xây dựng một xã hội phát triển hơn. Em cũng mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục tăng cường các chuyến học tập, trao đổi giữa thanh niên hai nước để có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, quá trình phát triển và cùng nhau xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc ngày càng tốt đẹp hơn”.



Đại diện cho thanh niên Trung Quốc, chị Tả Hướng Luy (Zuo Xianglei), Phó Bí thư Khu Đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Quảng Tây khẳng định, dưới sự dẫn dắt của tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, quan hệ giữa hai nước Việt - Trung những năm gần đây ngày càng trở nên gắn bó mật thiết. Các hoạt động giao lưu về kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học công nghệ diễn ra thường xuyên, sự tương tác giữa thanh niên hai nước cũng ngày càng tăng tiến. Chị Tả Hướng Luy chia sẻ thêm: “Chúng tôi hy vọng thanh niên hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, giao lưu nhân văn, bảo vệ môi trường... để thực sự trở thành những người láng giềng tốt, đối tác tốt của nhau”.



Là một thanh niên trẻ Trung Quốc trong kỷ nguyên mới và cũng là người tham gia và chứng kiến các hoạt động giao lưu thanh niên Trung Quốc và Việt Nam, chị Chu Bích (Zhou Bi) đến từ Học viện Giao lưu Thanh niên Quốc tế (Quảng Tây) cho biết, trong thời gian qua, thông qua các hoạt động giao lưu như chương trình Hành trình Đỏ “Theo dấu chân Bác Hồ”…, thanh niên hai nước đã không ngừng nâng cao hiểu biết và xây dựng tình hữu nghị, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự phát triển và hợp tác giữa hai nước. Chị Chu Bích nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam. Tôi cũng mong muốn thế hệ trẻ hai nước thực sự trở thành người thừa kế tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam và là người kiến tạo sự phát triển chung, mang lại sức sống trẻ trung hơn nữa cho tương lai của cả hai nước và khu vực”./.