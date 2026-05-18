Thế hệ trẻ Việt Nam tại Australia học Bác mỗi ngày, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc

Các đại biểuchụp ảnh lưu niệm sau buổi dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Australia nói chung và thủ đô Canberra nói riêng trong việc hỗ trợ các cơ quan đại diện triển khai các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo, quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, ủng hộ đồng bào trong nước gặp khó khăn và hoạt động giao lưu nhân dân góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Australia và Việt Nam.



Theo Đại sứ, đây cũng là những hoạt động có ý nghĩa, vận dụng tư tưởng, phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại hiện nay. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Australia tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, hội nhập tốt, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng tốt các cơ hội hợp tác để thúc đẩy quan hệ Australia và Việt Nam, đề xuất sáng kiến phục vụ phát triển đất nước, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Cũng nhân dịp này, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Sydney đã tổ chức buổi sinh hoạt với chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như hành trình tìm đường cứu nước của Người. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng, các cán bộ cơ quan đại diện, hội sinh viên Việt Nam và cộng đồng người Việt tại thành phố Sydney.



Các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chính trị mà còn giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan đại diện với các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng người Việt tại Australia.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia, bạn Mai Thị Thanh Chung – lưu học sinh tại Australia – cho rằng tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là kim chỉ nam cho thế hệ trẻ như bạn noi theo và học Bác mỗi ngày để trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên”. Chung cho biết, các bạn sinh viên đang sinh sống và học tập tại Australia luôn nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam trên trường quốc tế.



Không giấu được xúc động, em Trần Bình Minh – Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội sinh viên Việt Nam tại Australia – chia sẻ, mỗi khi nhìn lại tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước, em luôn cảm thấy tràn đầy sự biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Điều khiến em kính phục Bác không chỉ là lý tưởng lớn lao, ý chí kiên cường hay khát vọng độc lập cho dân tộc, mà còn là tinh thần tự học bền bỉ, lối sống giản dị, khiêm nhường và trái tim suốt đời hướng về nhân dân, Tổ quốc.



Với Minh, noi gương Bác không chỉ dừng lại ở việc tu dưỡng đạo đức, sống tử tế, bản lĩnh và khiêm nhường, mà còn là sự nỗ lực không ngừng để làm chủ tri thức, chuyên môn, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Em cho rằng tinh thần ấy cũng rất gần với định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khi xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là “đột phá quan trọng hàng đầu”. Đây không chỉ là một chủ trương lớn của đất nước, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài rằng tri thức học được hôm nay cần được chuyển hóa thành năng lực, năng lực cần được chuyển hóa thành hành động và hành động ấy phải hướng về những đóng góp cụ thể cho quê hương.



Từ những suy nghĩ và cảm xúc đó, Bình Minh bày tỏ mong muốn con đường phía trước của em sẽ gắn bó nhiều hơn với học tập, nghiên cứu, công nghệ và kết nối tri thức. Trên cương vị Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, em hy vọng có thể cùng hội tạo thêm nhiều không gian để các bạn sinh viên Việt Nam tại Australia gặp gỡ, chia sẻ, kết nối với các chuyên gia trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, sáng tạo và phụng sự cộng đồng. Em tin rằng mỗi người trẻ Việt Nam, dù đóng góp bằng một công trình nghiên cứu, một dự án công nghệ, một sáng kiến cộng đồng hay bằng chính tinh thần sống đẹp, học tốt, luôn hướng về Tổ quốc, đều đang góp phần tiếp nối hành trình mà Bác đã mở đường - hành trình vì một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc./.