Thầy thuốc Việt Nam tại Lào - cầu nối thắt chặt tình đoàn kết hai nước

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ông Trần Văn Năng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn, bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Đại sứ, cùng Phu nhân và đoàn công tác đúng dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y. Ông Trần Văn Năng cho biết được thành lập từ cuối năm 2012 và đi vào hoạt động từ tháng 2/2013, Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn đã từng bước khẳng định vị thế là một cơ sở y tế ngoài công lập chất lượng cao tại thủ đô Viêng Chăn.



Theo Giám đốc Trần Văn Năng, những năm qua, Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; đồng thời chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn thông qua hợp tác đào tạo với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, triển khai các chương trình khám chữa bệnh từ xa và Telehealth ICU. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện cũng tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội như khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương, hỗ trợ kiều bào có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp cùng các hội đoàn Việt – Lào trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.



Ông Trần Văn Năng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn, bày tỏ vinh dự khi được Đại sứ cùng Phu nhân và Đoàn công tác đến chúc mừng nhân kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Ông Trần Văn Năng nhấn mạnh tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn luôn xác định sức khỏe của người bệnh là sứ mệnh của mình, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững y đức, nâng cao chất lượng dịch vụ, xứng đáng với niềm tin của người dân hai nước.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Ban Giám đốc Bệnh viện và toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện; chúc đội ngũ thầy thuốc luôn mạnh khỏe, vững vàng chuyên môn, sáng ngời y đức và giữ trọn niềm đam mê với nghề nghiệp cao quý đã lựa chọn.



Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tham quan cơ sở vật chất hiện đại tại Bệnh viện. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc ngày 27/2/1955, trong đó nhấn mạnh yêu cầu người thầy thuốc phải “thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt”, không ngừng học tập, nâng cao trình độ và giữ gìn y đức. Theo Đại sứ Nguyễn Minh Tâm, sau 71 năm, những lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho các thế hệ cán bộ ngành y.



Đánh giá cao chặng đường 13 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện đa khoa Hà Nội – Viêng Chăn, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho rằng chính việc đặt chữ “Tâm” và “Đức” lên hàng đầu đã giúp bệnh viện tạo dựng được uy tín vững chắc, trở thành địa chỉ tin cậy của người dân Lào, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Lào. Những đóng góp của bệnh viện không chỉ giúp người bệnh tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại khi không phải chuyển tuyến sang nước khác điều trị, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại Lào.



Đại sứ cũng đề nghị Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện tiếp tục tuân thủ nghiêm pháp luật sở tại, nâng cao chất lượng chuyên môn, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời mở rộng các hoạt động khám chữa bệnh thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa. Đại sứ quán Nguyễn Minh Tâm khẳng định sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động nhân văn này được triển khai hiệu quả, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.



Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã trao lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể bệnh viện. Buổi gặp mặt khép lại trong không khí phấn khởi đầu Xuân mới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đối với đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đang công tác tại Lào.



Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn đã được Bộ Y tế Lào công nhận là Bệnh viện đa khoa hạng I hồi năm 2018, với quy mô 100 giường bệnh. Bệnh viện gồm 9 khoa lâm sàng và 5 phòng, ban chức năng, với tổng cộng 168 cán bộ nhân viên các y bác sĩ là người Việt Nam, con em kiều bào và các y bác sĩ người Lào học ở Việt Nam. Bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám cấp cứu, điều trị nội và ngoại trú đa chuyên khoa, khám sức khỏe cho các công ty và cơ quan trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh, thành trong cả nước Lào.



Trong năm 2026, Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Viêng Chăn sẽ tiếp tục chú trọng và ưu tiên công tác đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin, hoàn thiện và đưa trung tâm tim mạch, cùng trung tâm thận tiết niệu của bệnh viện vào hoạt động trong quý II, trang bị hệ thống lọc máu liên tục cho trung tâm cấp cứu phục vụ điều trị các bệnh nhân nặng./.