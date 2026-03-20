Thầy thuốc trẻ đưa y tế chất lượng cao đến gần đồng bào vùng khó khăn

Các đại biểu cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng Bệnh viện mắt Sài Gòn Quảng Ngãi. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Đoàn công tác đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 người dân tại các phường Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh và các xã Khánh Cường, Nguyễn Nghiêm. Bên cạnh thăm khám lâm sàng, các y, bác sĩ còn hướng dẫn bà con cách chủ động phòng bệnh và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã dành nguồn lực hỗ trợ 10 ca mổ tim bẩm sinh cho trẻ em dưới 13 tuổi và 30 suất phẫu thuật đục thủy tinh thể (Phaco). Nhiều tủ thuốc, thiết bị y tế và quà tặng cũng được trao tận tay các gia đình chính sách với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Tiến sỹ, bác sỹ Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là cam kết của lực lượng thầy thuốc trẻ trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Ban tổ chức mong muốn thông qua việc khám sàng lọc và hỗ trợ các ca phẫu thuật chuyên sâu như mổ tim hay đục thủy tinh thể, người dân có cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, giảm bớt gánh nặng bệnh tật. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, nơi không ai bị bỏ lại phía sau trong hành trình chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Khám, kiểm tra mắt cho người dân. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương. Nhiều bà con có mặt từ sớm để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn, tạo nên một không khí ấm áp, nghĩa tình. Phấn khởi khi được khám bệnh miễn phí, bà Phạm Thị Chinh (xã Khánh Cường) chia sẻ: “Sự ân cần của các bác sĩ khiến chúng tôi rất ấm lòng. Hy vọng những chương trình ý nghĩa này sẽ tiếp tục được duy trì để người lao động nghèo có điều kiện theo dõi sức khỏe thường xuyên”.

Dịp này, mạng lưới y tế địa phương có thêm bước tiến mới với việc khánh thành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi tại phường Cẩm Thành. Đây là cơ sở y tế chuyên khoa cung cấp các dịch vụ điều trị chuyên sâu về tật khúc xạ (cận, viễn, loạn thị) và các bệnh lý mắt ở người cao tuổi như tăng nhãn áp, võng mạc đái tháo đường.

Tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi là cơ sở y tế chuyên khoa mắt tư nhân được đầu tư hiện đại, việc bệnh viện đi vào hoạt động sẽ góp phần chữa bệnh về mắt, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Ông đề nghị bệnh viện tiếp tục chú trọng đầu tư trang thiết bị công nghệ tiên tiến, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh./.