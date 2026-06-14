Thắt chặt tình hữu nghị văn hóa Việt Nam - Ấn Độ

Ngài Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Yoga trong cân bằng sức khỏe toàn diện từ tuổi thơ cho đến khi về già. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga (21/6) và thắt chặt tình hữu nghị văn hóa Việt - Ấn, sáng 14/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn Yoga 2026.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối ngoại nhân dân và giao lưu văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia. Yoga, một di sản văn hóa phi vật thể quý báu có nguồn gốc từ Ấn Độ từ lâu đã vượt qua biên giới địa lý để trở thành biểu tượng của lối sống lành mạnh, sự cân bằng và hòa hợp. Việc Yoga ngày càng được đón nhận rộng rãi tại Việt Nam cho thấy sức lan tỏa bền bỉ của những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời thể hiện sự trân trọng của nhân dân Việt Nam đối với tinh hoa văn hóa Ấn Độ và nhân loại. Vì vậy, sự kiện không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để nhân dân hai nước cùng nhau lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, sự cân bằng và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hành đồng diễn Yoga. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Là cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về Ấn Độ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi cho rằng, Yoga không chỉ là một phương pháp rèn luyện thân thể có nguồn gốc lâu đời từ Ấn Độ, mà còn là một "di sản chung của nhân loại". Thông qua mỗi động tác tập luyện, Yoga kết nối con người với thiên nhiên, với cộng đồng và với chính bản thân mình.



Thời gian qua, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi luôn coi các hoạt động giao lưu văn hóa là nhịp cầu thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời là kênh triển khai hiệu quả hoạt động ngoại giao nhân dân. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trung hy vọng rằng, trong không gian đầy ý nghĩa của Bảo tàng Dân tộc học, mỗi đại biểu sẽ cảm nhận được giá trị của sự kết nối và để Yoga tiếp tục là sợi dây bền chặt nối liền khoảng cách địa lý, vun đắp cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường giữa Việt Nam và Ấn Độ.



Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng, Yoga và bảo tàng có nhiều điểm tương đồng khi đều hướng tới việc giúp con người hiểu rõ hơn về bản thân, tôn trọng sự khác biệt và tăng cường khả năng kết nối giữa con người với con người. Việc thực hành Yoga tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội để công chúng cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ giữa văn hóa và thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại, giữa các dân tộc và quốc gia, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ.



Ngài Bastian N. Chacko, Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết: Năm 2026 đánh dấu 12 năm kể từ khi Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga. Chủ đề Ngày Quốc tế Yoga năm nay do Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là “Yoga - sống khỏe theo năm tháng”, nhằm nhấn mạnh vai trò của Yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và khả năng thích ứng của con người ở mọi giai đoạn cuộc sống. Ông đánh giá cao sự hưởng ứng mạnh mẽ của Việt Nam đối với Ngày Quốc tế Yoga khi nhiều hoạt động được tổ chức trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, ông chia sẻ, hiện có nhiều chương trình đào tạo và cấp bằng về Yoga, trong đó một số chương trình được Chính phủ Ấn Độ cấp học bổng toàn phần cho những người mong muốn theo đuổi Yoga như một nghề nghiệp.



Tại sự kiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Yoga Ấn Độ, các đại biểu đã cùng nhau thực hành đồng diễn Yoga, cùng trải nghiệm và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trong Ngày Quốc tế Yoga./.