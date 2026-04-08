Thắt chặt tình hữu nghị qua giao lưu thanh niên Việt Nam – Lào

Du học sinh Lào, Campuchia đang theo học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện nghi thức chúc Tết các đại biểu. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính đến nay, địa phương đã hỗ trợ đào tạo 260 sinh viên Lào. Hiện tại có 73 sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại 5 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập tại Đồng Nai, các du học sinh Lào và Campuchia luôn được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất, tiếp thu được nhiều kiến thức, học tập được nhiều kỹ năng để sau này trở về xây dựng quê hương, bảo vệ đất nước.

Em Van Khita, du học sinh từ Campuchia theo học tại Trường đại học Lạc Hồng cho biết, từ khi bắt đầu qua Việt Nam học tập đến nay, em và các du học sinh Campuchia luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất của lãnh đạo tỉnh, nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên trong trường.

“Dù phải xa quê hương nhưng năm nào chúng em cũng được tỉnh Đồng Nai hỗ trợ đón Tết cổ truyền ngay tại nơi học tập. Nhờ vậy mà nỗi mong nhớ quê hương trong chúng em phần nào được vơi đi. Bằng khả năng của mình, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, góp sức tăng cường quan hệ hữu nghị ngày càng khăng khít”, Van Khita chia sẻ.

Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Chan Sorykan và Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh Phonesy Bounmixay bày tỏ sự cảm ơn với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng ở tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, tạo điều kiện cho du học sinh Lào, Campuchia học tập, tham gia các hoạt động, nhất là tổ chức cho du học sinh được đón Tết cổ truyền của dân tộc; mong muốn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 3 quốc gia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng quà đại diện Tổng lãnh sự Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia đã được các thế hệ trước dày công xây đắp, là tài sản vô giá của ba dân tộc Việt Nam – Lào – Campuchia. Những năm qua, các ngành, các cấp của tỉnh Đồng Nai đã có nhiều hoạt động hợp tác sôi nổi với các địa phương, đối tác của Lào, Campuchia; tạo điều kiện để sinh viên Lào, Campuchia đến học tập tại tỉnh thông qua việc hỗ trợ đào tạo. Nhằm tạo điều kiện cho du học sinh Lào, Campuchia được đón Tết cổ truyền, hàng năm địa phương đều duy trì tổ chức họp mặt sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại tỉnh như một lời chúc mừng năm mới đến các bạn sinh viên đang học tập xa nhà. Bà hy vọng sinh viên Lào, Campuchia cố gắng học tập, lĩnh hội tri thức để sau này trở về đóng góp cho quê hương, đất nước; là những nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị giữa 3 nước, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tặng hoa, quà cho Tổng lãnh sự Campuchia và Tổng lãnh sự Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh; trao quà cho đại diện sinh viên Lào, Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền. Du học sinh Lào, Campuchia đã thực hiện nghi thức chúc Tết truyền thống của dân tộc đến các đại biểu; thưởng thức văn nghệ, ẩm thực…/.