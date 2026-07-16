Thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Philippines

Các đại biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Sự kiện nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm hợp tác, hữu nghị và phát triển giữa hai quốc gia, khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bà Shirley Nuevo, Quyền Tổng lãnh sự Philippines tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Shirley Nuevo, Quyền Tổng lãnh sự Philippines tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức sự kiện, đồng thời nhấn mạnh 50 năm qua là minh chứng cho việc hai quốc gia và nhân dân hai nước cùng nhau phát triển như những người bạn, đối tác tin cậy và láng giềng thân thiết trong gia đình ASEAN. Sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Đại học Cần Thơ để đảm bảo sự thành công của sự kiện này nhằm tái khẳng định cam kết của Việt Nam với Philippines trong việc thắt chặt quan hệ nhân dân và giao lưu văn hóa thông qua Tổng Lãnh sự quán Philippines. Tinh thần và mục đích của Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines được các nhà lãnh đạo hai nước ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước vào tháng 6/2026 cũng đang được đưa vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết: Cần Thơ vinh dự được lựa chọn là nơi tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Philippines. Đây không chỉ là cơ hội để thành phố mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác Philippines mà còn là dịp để kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Philippines không ngừng phát triển trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 6/2026 đã mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học - công nghệ, quốc phòng, an ninh và giao lưu nhân dân.

Các tiết mục do nghệ sĩ đến từ Philippines biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong khuôn khổ buổi họp mặt còn có hoạt động trưng bày, triển lãm tranh, ảnh về tình hữu nghị Việt Nam - Philippines, hình ảnh về đất nước và con người của Philippines, giới thiệu thành tựu hợp tác Việt Nam - Philippines trong 50 năm qua và chương trình nghệ thuật họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Sự kiện góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau về văn hóa, lịch sử và thành tựu phát triển của hai quốc gia. Thông qua các hoạt động, chương trình khẳng định vai trò của ngoại giao nhân dân trong việc củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Philippines, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Cấn Thơ năng động, thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế./.