Thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Quảng Trị, ông Mauricio Alejandro Martínez Duque, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ về những khó khăn mà đất nước Cuba hiện nay đang gặp phải. Đồng thời, nhấn mạnh Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng thời gian qua đã luôn kề vai, sát cánh cùng với đất nước Cuba. Tổng Lãnh sự Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế giữa hai đất nước Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Đáp lại những chia sẻ đó, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cũng đã bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm, sự hỗ trợ mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong hơn 65 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Trong thời gian tới, Bệnh viện mong muốn tiếp tục duy trì hợp tác với các chuyên gia Cuba tại bệnh viện, cũng như phối hợp tổ chức các hoạt động hữu nghị giữa hai nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (13/8/1926 - 13/8/2026).

Dịp này, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mauricio Alejandro Martínez Duque cùng lãnh đạo các đơn vị cũng đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Fidel Castro ở trụ sở Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Bệnh viện là công trình mà Chủ tịch Fidel Castro đã quyết định xây dựng tặng tỉnh trong chuyến thăm Quảng Bình - Quảng Trị năm 1973. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở y tế hàng đầu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân tỉnh Quảng Trị và khu vực lân cận.../.