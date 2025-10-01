Thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg (Liên bang Nga), Hội Hữu nghị Việt-Nga, Hội Hữu nghị Nga-Việt và Quỹ Thúc đẩy Phát triển Hợp tác Nga-Việt "Truyền thống và Hữu nghị" tổ chức trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm cao nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quốc gia và các lĩnh vực hợp tác cụ thể giữa Việt Nam - Liên bang Nga.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tình cảm trân trọng, sâu sắc tới chính quyền, nhân dân thành phố Saint Petersburg về những tình cảm đặc biệt cho Việt Nam và khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Saint Petersburg; gửi lời cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, nhân dân Nga dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam, đặc biệt là chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tới Liên bang Nga và thành phố Saint Petersburg.



"Hơn bao giờ hết, những thế hệ người Việt Nam luôn nhớ về những người Nga rất tốt bụng, sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô cũ và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đang thực hiện chiến lược ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, độc lập tự chủ, với 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và thành phố Saint Petersburg là mối quan hệ rất tốt đẹp" - ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác Saint Petersburg tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đề ra nhiều phương hướng mới cho ngoại giao nhân dân.



Quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển. Tháng 7/2012, Việt Nam - Liên bang Nga đã thống nhất thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mức độ cao nhất trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có trách nhiệm và hiệu quả, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Nga, cũng như với Saint Petersburg.



Theo ông Đỗ Văn Chiến, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc: Năm 1986, khi thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất thế giới, thiếu lương thực; tuy vậy sau 40 năm, Việt Nam đã tự đảm bảo an ninh lương thực và trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, với sản lượng khoảng 8 triệu tấn. Hiện nay, Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 32 thế giới về quy mô kinh tế, nằm trong nhóm 20 nước có thương mại lớn nhất toàn cầu. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Đến năm 2025, Việt Nam hoàn thành mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.



Hiện nay, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới, trong đó xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức trên thế giới. Một trong những thế mạnh lớn của Việt Nam chính là thế trận lòng dân, lòng tin của nhân dân, kết nối ý tưởng, sức mạnh của Đảng, của đất nước.



Ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ: Theo mô hình tổ chức mới, Việt Nam đã thực hiện thành công việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời sắp xếp lại hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; nhờ đó, các tổ chức này có thể phát huy vai trò chủ động, kết nối, đề xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác chiến lược và hợp tác nhân dân giữa hai nước; trong đó có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam hoạt động trực thuộc MTTQ Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ phát huy vai trò, sứ mệnh để kết nối, thực hiện tốt các hoạt động hợp tác giữa nhân dân hai nước và các tổ chức xã hội của hai nước./.