Thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ấn Độ

Ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP. Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Thành Lập chia sẻ giá trị lịch sử của ngày 15/8/1947, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Mahatma Gandhi, nhân dân Ấn Độ đã giành được độc lập trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Ấn Độ. 79 năm đi qua, nhân dân Ấn Độ đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972 và nhất là từ khi nâng cấp thành quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016 đến nay, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, lòng tin chiến lược không ngừng được củng cố qua sự hợp tác chặt chẽ của các ngành, các địa phương và trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao.

Ở cấp địa phương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh các thời kỳ đều dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc cho quan hệ hữu nghị song phương Việt Nam - Ấn Độ. Dưới sự chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Thành phố, hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ tại Thành phố diễn ra sôi động trong các hoạt động giao thương kinh tế, du lịch, văn hóa, giáo dục…Các hoạt động giao lưu nhân dân song phương được tổ chức thời gian qua đã góp phần kết nối bền chặt thêm tình đoàn kết - hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, mang đến thêm nhiều cơ hội hiểu biết lẫn nhau, cũng như lợi ích, sức khỏe, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chỉ Minh tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày quốc lễ của nhân dân Ấn Độ, coi đây là minh chứng rõ ràng thể hiện tình hữu nghị và tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Ông nhấn mạnh, hai nước gắn kết với nhau bởi lịch sử, giá trị và những ước mơ chung; hai dân tộc Ấn Độ và Việt Nam được kết nối bởi lịch sử, luôn là nguồn cảm hứng cho lẫn nhau, từ sự truyền bá Phật giáo hơn 2.000 năm trước cho đến tinh thần đoàn kết trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Theo ông Vipra Pandey, trong hai thập kỷ qua, quan hệ Đối tác Ấn Độ - Việt Nam đã phát triển vượt bậc, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện. Về mặt chính trị, các nhà lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, xây dựng niềm tin và định hình tầm nhìn chung về hòa bình và thịnh vượng. Về mặt kinh tế, thương mại giữa hai nước đã tăng gấp nhiều lần, với các doanh nghiệp hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghệ, nông nghiệp... Kim ngạch thương mại song phương đã tăng trưởng từ vài trăm triệu đô la vào đầu những năm 2000 lên hơn 15 tỷ USD vào năm 2024. Các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước diễn ra sôi động với nhiều hoạt động có ý nghĩa

"Điều thực sự làm nên tình hữu nghị đặc biệt của chúng ta chính là sự nồng ấm và tôn trọng lẫn nhau giữa hai dân tộc. Mỗi người Ấn Độ khi đến thăm Việt Nam đều cảm thấy như ở nhà, cộng đồng người Việt tại Ấn Độ cũng được trân trọng. Nhìn về tương lai, tôi tin tưởng rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt hơn và chúng ta sẽ cùng xây dựng một tương lai dựa trên tình hữu nghị, lòng tin và sự hợp tác", ông Vipra Pandey chia sẻ.

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi thắm tình hữu nghị với các tiếp mục văn nghệ truyền thống của Việt Nam và Ấn Độ do sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn./.