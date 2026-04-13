Thắp sáng niềm tin về hòa bình và chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại diện Đại sứ quán cũng khẳng định cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Nhà nước Việt Nam nhất quán chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, khuyến khích các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước.
Trong thông điệp cầu an đầy xúc động, Ni sư Thích Nữ Giới Tánh - Chủ tịch hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc kiêm Giám đốc Trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam toàn quốc và là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã đưa ra “Thông điệp Hòa bình” với những tôn chỉ nhân văn sâu sắc. Ni sư nêu bật tinh thần coi trọng mọi sự sống và xây dựng lối sống hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng đa dạng về chủng tộc, văn hóa và nâng cao ý thức xóa bỏ bạo lực, chiến tranh. Đặc biệt, Ni sư gửi gắm nguyện vọng thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và đóng góp cho thịnh vượng toàn cầu thông qua sự hợp tác, lòng từ bi và xóa bỏ phân biệt đối xử bất bình đẳng giới vì một xã hội lành mạnh hơn.
Đề cao ý nghĩa của cộng đồng hơn 350.000 người Việt tại Hàn Quốc, Phó Thị trưởng Shin Jae Kyung khẳng định chính quyền thành phố Incheon cam kết sẽ luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết, trở thành “người hàng xóm, người bạn và chỗ dựa vững chắc” để cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống, hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Trong khuôn khổ chương trình, các nghi lễ Phật giáo truyền thống của hai nước như chào cờ, quy y Tam Bảo, tụng kinh Bát Nhã và tụng kinh theo nghi thức Việt Nam đã được thực hiện một cách trang nghiêm. Bên cạnh đó là các hoạt động phát nguyện, trao quà, biểu diễn văn nghệ và trình diễn trang phục truyền thống, góp phần làm nổi bật sự giao thoa văn hóa Việt - Hàn.