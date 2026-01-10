Thắp sáng niềm tin, kỳ vọng vào tương lai tươi sáng

* Cùng người dân vượt khó



Hơn 2 tháng trước, Tam Giang ngập trong nước lũ, người dân đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Ở xã Tam Giang có 2 thôn Diên Lộc và Đồng Nhân nằm ngoài đê, nước sông dâng cao tràn vào thôn nhấn chìm đồng bãi, ao cá, nhà cửa, ảnh hưởng sinh hoạt, tính mạng người dân. Chính quyền địa phương đã vào cuộc tích cực, các nhà hảo tâm hỗ trợ, đồng hành cùng người dân vượt qua khó khăn.





Người dân thôn Diên Lộc, xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chăn nuôi, tái đàn sản xuất. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Nhớ lại ngày nước lũ tràn về, ông Trần Văn Thư, Trưởng thôn Diên Lộc cho biết: Nước lũ lên nhanh, cao kỷ lục khiến người dân không kịp trở tay. Lúa ngoài đồng cận kề đến ngày thu hoạch cũng đổ, ngập, hàng chục ha hoa màu mất trắng, nhiều gia đình chăn nuôi gà, lợn, trâu bò cũng không kịp di chuyển. Nếu như những năm trước nước lũ vào thôn mực nước cao vài chục cm thì đến năm 2025, mực nước cao nhất đo được cao 1,7m, nhiều nhà cửa ngập gần hết tầng 1, chuồng trại ngập gần tới nóc. Ngay khi nắm được tình hình, chính quyền phường Tam Giang đã xuống thôn, phối hợp với các lực lượng đưa người dân đến nơi an toàn.



Ông Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang cho biết, ngay trong đêm 7/10, khi nước lũ sông Cầu dâng cao lên mức báo động 3, chính quyền xã Tam Giang đã di dời và bố trí chỗ ăn, ngủ, nghỉ cho người dân thôn Đồng Nhân và Diên Lộc. Gần 150 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ được đưa đến Trạm y tế, Trường Trung học cơ sở Hòa Tiến. Khi nước lũ tiếp tục lên cao, xã đã chủ động phối hợp di chuyển hơn 1.000 người ra khỏi thôn, đưa đến nơi an toàn, đưa 1 người đi cấp cứu và 1 phụ nữ đi sinh tại Trung tâm Y tế; bố trí hơn 200 người sinh hoạt tại điểm tập trung. Xã đã huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ, nông dân,…; kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng để cung cấp nhu yếu phẩm, tổ chức nấu ăn cho người dân di dời từ vùng lụt. Với những hộ dân còn bám trụ ở nhà, xã phân phối đồ cứu trợ, phát cơm ngày hai bữa...



Đầu tháng 1/2026, bà Nguyễn Thị Minh, thôn Diên Lộc đang phơi thóc ngoài sân, những hạt thóc vàng óng, tượng trưng cho sự no ấm đủ đầy, như thắp sáng niềm tin vào tương lai. Bà Minh chia sẻ: Hồi nước lũ dâng cao, gia đình bà bị mất trắng 7.200m2 lúa đã đến thời điểm thu hoạch. Nhưng bà vẫn lạc quan cho rằng, còn người còn của, mọi thành viên trong gia đình vẫn bình an là điều may mắn nhất với gia đình bà. Tam Giang là địa phương nổi tiếng với giống lúa nếp cái hoa vàng, nhưng hai vụ lúa gần đây là lúa Xuân bị sâu hại và lúa mùa mất trắng, gia đình bà Minh phải mua thóc về ăn. Cả gia đình vẫn thường động viên nhau đến vụ Đông này chăm thêm hoa màu bù đắp lại thiệt hại từ vụ mùa.

Nhìn vào bức tường vẫn còn hằn in ngấn mực nước lũ, ông Nguyễn Văn Tăng, thôn Diên Lộc nói: “Tôi rất tin tưởng vào hành động kịp thời của chính quyền. Khi dân làng bị cô lập bởi nước lũ, các lực lượng chức năng, chính quyền đã phản ứng rất nhanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho dân; phân phối đồ cứu trợ công bằng, bảo đảm ai cũng được hưởng lợi. Và sau lũ, chính quyền cũng nhanh chóng hỗ trợ giúp các gia đình dọn dẹp nhà cửa, làm sạch môi trường, động viên nhân dân chăm lo sản xuất trở lại”.



* Hướng tới tương lai



Hiện những cánh đồng mà thời gian trước mênh mông trắng nước thì sau 3 tháng đã được thay bằng màu xanh của ngô, khoai tây, cà chua, ớt, dưa chuột, đỗ... Trong làng, tiếng đục đẽo từ những xưởng gỗ, tiếng trẻ em nô nức cười đùa, trang trại gà luôn sáng đèn với âm thanh gà kêu cục cục, đàn lợn hồng hào đang ủn ỉn đòi ăn… Đó là những âm thanh đời thường báo hiệu nhịp sống đang rộn ràng. Các gia đình đang lên kế hoạch sắm Tết, với mong muốn năm mới đủ đầy.



Vừa tất bật từ ngoài đồng chăm rau về nhà, bà Lê Thị Minh, thôn Diên Lộc lại đi ủng, xắn tay vào cho gà ăn, nhặt trứng. Bà Minh cho biết: Nhà bà đã nuôi gà đẻ hàng chục năm nay. Năm 2025, gia đình bà nuôi hơn 2.000 gà đẻ, mỗi ngày, đàn gà đẻ 1.400 quả trứng, không chỉ giúp gia đình trang trải cuộc sống hàng ngày còn giúp bà có của ăn của để. Giữa lúc đàn gà đang vào mùa sinh sản cao điểm, nước lũ lên nhanh, bà làm phao cho gà đứng lên đó tránh lũ với mong muốn nước lên đến đâu, phao nổi lên đến đấy. Tuy nhiên, do nước lũ kéo dài, phao bị vỡ làm 1.000 con gà đẻ mất trắng.

Sau khi nước rút, bà thấy rất xót xa khi chứng kiến cảnh tượng mất mát nhưng nhờ sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên, quân đội giúp gia đình bà dọn dẹp, vệ sinh khử khuẩn môi trường, gia đình đã nhanh chóng ổn định lại để chăm sóc, vực dậy đàn gà. Đến nay, với hơn 1.000 gà đẻ, mỗi ngày gia đình bà thu hơn 700 quả trứng. Với số tiền thu được, bà Minh lên kế hoạch sửa sang chuồng trại, nhập thêm gà mới để tái đàn, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Sau lũ, gia đình bà Nguyễn Thị Hải, thôn Đồng Nhân tập trung dọn dẹp đồng ruộng, trồng khoai tây vụ Đông. Đến nay sau 3 tháng những cánh đồng đã xanh tươi trở lại dưới bàn tay lao động của người nông dân chịu thương chịu khó, nỗ lực vượt khó. Bà Hải đã bắt đầu sửa soạn nhà cửa khang trang, lên kế hoạch sắm Tết sớm...



Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Bảo Đại chia sẻ: Bão số 11 gây thiệt hại lớn, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của nhân dân, đến nay việc khắc phục hậu quả thiên tai ở xã đã đạt kết quả tích cực. Xã triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân phục hồi sản xuất, ổn định sinh kế lâu dài. Xã nhanh chóng cùng người dân thống kê thiệt hại, đề xuất cấp chính quyền hỗ trợ hàng tỷ đồng, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ; chỉ đạo phân bổ sớm khi có kinh phí; tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người dân với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đầm ấm, an toàn và đủ đầy./.