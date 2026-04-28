Thắp ánh sáng mở cửa tương lai cho bản nghèo Tia Ma Mủ

Các đại biểu thực hiện nghi thức đóng điện lưới. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thành và đóng điện công trình có ý nghĩa quan trọng, mang nguồn điện lưới quốc gia đến với bản Tia Ma Mủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân.



Công trình cũng góp phần nâng tỷ lệ thôn, bản có điện trên địa bàn tỉnh lên 954/956 bản, đạt 99,7%; số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 104.524/107.003 hộ, tương đương 97,69%. Đây là tiền đề quan trọng để tỉnh Lai Châu phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 có 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đặc biệt, công trình góp phần giúp xã Tà Tổng hoàn thành mục tiêu 100% bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long báo cáo quá trình triển khai dự án. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Theo Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu Trần Kim Long, bản Tia Ma Mủ là bản cuối cùng của xã Tà Tổng chưa có điện lưới quốc gia và chưa có sóng di động. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 20/11/2025, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao Công ty Điện lực Lai Châu triển khai đầu tư cấp điện cho bản Tia Ma Mủ theo Quyết định số 2620/QĐ-EVNNPC. Công trình có tổng mức đầu tư trên 14,42 tỷ đồng, với quy mô xây dựng mới 9km đường dây 35kV, một trạm biến áp và 4 km đường dây 0,4kV.



Ngày 27/1/2026, công trình chính thức khởi công gói thầu xây lắp. Với quyết tâm cao của chủ đầu tư, đơn vị thi công và sự đồng thuận của người dân, dự án đã được triển khai hiệu quả, rút ngắn hơn 60 ngày so với kế hoạch. Đến ngày 24/4/2026, toàn bộ các hạng mục xây lắp đã hoàn thành.



Công ty Điện lực Lai Châu đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng Điện lực Bum Tở tổ chức nghiệm thu kỹ thuật phục vụ đóng điện công trình. Đồng thời, phối hợp với nhà thầu xây lắp thực hiện lắp đặt 86 công tơ điện, hỗ trợ miễn phí nhân công kéo dây từ công tơ vào từng hộ gia đình với 107 công, tương ứng giá trị hỗ trợ khoảng 37,5 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp bà con sớm được sử dụng điện an toàn, ổn định.

Tia Ma Mủ là bản nhỏ, nằm cách trung tâm xã Tà Tổng khoảng 50 km. Cả bản có 86 hộ với gần 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào Mông. Đây là một trong những bản đặc biệt khó khăn với 37 hộ nghèo, 13 hộ cận nghèo. Trước đây, không có điện khiến người dân gần như “bó tay, bó chân” trong mọi việc để phát triển kinh tế. Việc đưa ánh sáng của điện lưới quốc gia đến bản đã mở ra một tương lai bớt nhọc nhằn, nhiều cơ hội và ấm no hơn cho người dân nơi đây.

