Thảo luận chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội thảo khoa học với chủ đề “Chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo: Hỗ trợ bằng tiền hay bằng bù lãi suất”. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Tuần lễ “Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026”.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hồ Thị Diệp Thúy cho biết, đây là diễn đàn để cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đặc biệt từ góc độ chính sách tài chính.

Theo bà Hồ Thị Diệp Thúy, trong bối cảnh kinh tế tri thức và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn gặp khó khăn về nguồn lực, đặc biệt là tiếp cận vốn cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Hội thảo tập trung thảo luận vấn đề thiết thực như việc nên hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí trực tiếp hay thông qua cơ chế bù lãi suất, hỗ trợ tín dụng. Đây là bài toán liên quan đến hiệu quả sử dụng nguồn lực, khả năng tiếp cận của doanh nghiệp và tính bền vững của chính sách.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng được thông tin về Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND của tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai; doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ thông qua hệ sinh thái, kết nối đầu tư và hỗ trợ lãi suất; các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo được khuyến khích và hỗ trợ gắn với kết quả đầu ra.

Hội thảo ghi nhận tham luận từ các chuyên gia đến từ Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hùng Sơn phân tích tác động của chính sách trợ cấp đối với đổi mới sáng tạo; Thạc sĩ Phan Thị Hương Giang chia sẻ kinh nghiệm thiết kế chính sách tại Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Tân - Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan nêu những khó khăn thực tế của doanh nghiệp và đề xuất giải pháp phù hợp trong tiếp cận chính sách hỗ trợ tài chính.

Các ý kiến cho rằng, cần thiết kế chính sách linh hoạt, kết hợp nhiều công cụ tài chính, đồng thời đơn giản hóa thủ tục để doanh nghiệp dễ tiếp cận. Việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp cũng được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo.

Thông qua hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh kỳ vọng tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ phù hợp thực tiễn, góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới./.