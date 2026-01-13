Tháo gỡ rào cản, tăng tốc phát triển du lịch Việt Nam trong năm 2026

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Theo đó, năm 2025, trong bối cảnh toàn cầu chưa phục hồi hoàn toàn do tác động của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng của du lịch Việt Nam nổi lên như một điểm sáng trên toàn thế giới. Du lịch Việt Nam tiếp tục nhận được nhiều giải thưởng của các tổ chức uy tín trên thế giới, được vinh danh lần thứ 6 tại hạng mục giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 đạt danh hiệu "Điểm đến hàng đầu châu Á".… cùng nhiều giải thưởng hàng đầu thế giới cho điểm đến địa phương, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và dịch vụ du lịch tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới 2025. Số lượng khách du lịch nội địa duy trì tốc độ tăng trưởng. Công tác quảng bá, xúc tiến, xây dựng các sản phẩm du lịch được quan tâm với cách làm sáng tạo.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành đã phân tích và đề xuất nhiều vấn đề về hạ tầng, nguồn lực, chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn, tiếp tục đổi mới quảng bá, truyền thông du lịch, liên thông cơ sở dữ liệu giữa các ngành…

Kết luận phiên họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực có trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ban ngành địa phương trong việc thực hiện các giải pháp phát triển du lịch trong thời gian qua để ngành Du lịch trở thành điểm sáng trong bối cảnh nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân khóa mới, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; cũng là năm tình hình quốc tế, khu vực được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều biến động...

Mục tiêu ngành Du lịch đặt ra trong năm 2026 là đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa. Để ngành Du lịch thực sự bứt phá, phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong năm 2026, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu cần có cách tiếp cận mới, chuyển từ tư duy phục hồi sang tư duy tăng trưởng, cạnh tranh và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hiền Hạnh - TTXVN

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ-TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam; rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ngành Du lịch cần chú trọng khai thác hiệu quả các thị trường có nguồn khách quốc tế lớn, mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; nghiên cứu các chính sách đột phá tháo gỡ rào cản về thể chế, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong lĩnh vực du lịch; đổi mới mạnh mẽ công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tập trung nguồn lực quảng bá vào các phân khúc thị trường khách chi tiêu cao và các thị trường mới có tiềm năng.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh ngoại giao văn hóa và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cá nhân hóa nội dung quảng bá phù hợp với từng thị trường mục tiêu; định hướng các địa phương và doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm du lịch cao cấp phù hợp thế mạnh mỗi địa phương (du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, golf…) nhằm nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các điểm đến tại Việt Nam.

Ngoài ra, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu, tham mưu những chính sách góp phần phát triển du lịch.

Bộ Công an tiếp tục tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử; quy trình kiểm soát thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bảo đảm nhanh chóng và tiện lợi hơn cho khách quốc tế đến Việt Nam...

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh cung cấp thông tin, tuyên truyền về chính sách thị thực của Việt Nam tới các bạn bè quốc tế; nghiên cứu, đề xuất tham mưu sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tạo điều kiện thực hiện tốt chính sách quảng bá, xúc tiến du lịch của Việt Nam tại nước ngoài.

Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng chiến lược, trong đó có các đường bay quốc tế đến Việt Nam; tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế thông qua các phương thức vận tải quốc tế như đường không, đường biển; hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng tiến độ các công trình, đầu mối giao thông trọng điểm.../