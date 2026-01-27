Tháo gỡ khó khăn việc phân luồng, giám sát hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài

Đoàn công tác Cục Hải quan do ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Trương Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cho biết, Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được đầu tư và đưa vào sử dụng từ năm 2004, với công suất thiết kế khoảng 2.000 lượt người và 200 phương tiện mỗi ngày. Tuy nhiên, hiện nay lưu lượng thực tế đã vượt nhiều lần công suất, trung bình đạt 5.000–6.000 lượt người/ngày và hơn 1.200 lượt phương tiện/ngày; trong đó, hơn 80% là xe quá cảnh phải kiểm tra hải quan trước khi thông quan, song hạ tầng chưa được mở rộng tương xứng.

Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, thuộc xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Trước thực trạng này, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức phân luồng giao thông, tách riêng luồng hành khách, cư dân biên giới và luồng phương tiện vận chuyển hàng hóa. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu không đi qua Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài mà được đưa vào các bãi tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa đã được Cục Hải quan cấp phép. Nhờ vậy, tình trạng ùn tắc và mất an ninh trật tự khu vực cơ bản được giải quyết, góp phần bảo đảm thông thoáng, an toàn tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, UBND tỉnh đề nghị Cục Hải quan tiếp tục có hướng dẫn mô hình cụ thể, phối hợp với địa phương hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, kiểm tra, giám sát hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu, phát huy hiệu quả vai trò của Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trong phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh và khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn cho biết, qua khảo sát thực tế cho thấy vẫn còn vướng mắc về cơ sở pháp lý liên quan đến việc cho phép hàng hóa đi thẳng từ khu vực biên giới vào nội địa mà không qua các điểm kiểm soát truyền thống, tiềm ẩn nguy cơ bị doanh nghiệp lợi dụng để tập kết hàng gian, hàng lậu.

Ông Âu Anh Tuấn cho biết, thời gian qua Cục Hải quan đã rút giấy phép hoạt động đối với hàng loạt kho, bãi ở nhiều tỉnh thành liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi lợi dụng việc tập kết để gian lận, buôn lậu hàng hóa. Trên cơ sở đó, ông đề nghị tỉnh Tây Ninh rà soát lại toàn bộ các địa điểm bãi tập kết trên địa bàn.

Theo ông Âu Anh Tuấn, các bãi tập kết khi đưa vào hoạt động phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu số hóa để kết nối, đối chiếu và trao đổi thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng. Thời gian tới, Tây Ninh cần chủ động chuẩn bị hạ tầng, kho bãi đạt chuẩn; phía Hải quan cũng sẽ đầu tư thêm trang thiết bị, máy móc hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát.

Đồng thời, ông Âu Anh Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp giữa Hải quan và Bộ đội Biên phòng để kiểm soát tập trung, bảo đảm đúng quy định. Về lâu dài, cần điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hạ tầng và ứng dụng công nghệ, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh thống nhất với các ý kiến, kiến nghị của Đoàn công tác. Ông Nguyễn Hồng Thanh nhấn mạnh, Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đã bộc lộ những hạn chế, không còn phù hợp với yêu cầu quy hoạch phân luồng giao thông hiện nay. Theo ông, giải pháp khả thi nhất là di dời Trạm Kiểm soát Biên phòng. Tuy nhiên, dù các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai, quá trình này vẫn cần thêm thời gian để xử lý. Vì vậy, khi dự án cao tốc Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành trong thời gian tới, việc nâng cấp, hoàn thiện Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng sẽ được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển và thông quan trong giai đoạn mới./.