“Thành phố học tập toàn cầu” - khẳng định tầm nhìn tri thức, con người và văn hóa của Thủ đô

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Tới dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Trưởng đại điện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà khoa học, chuyên gia, thầy giáo, cô giáo và học sinh Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo Thủ đô. Nghị quyết số 15-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô và Luật Thủ đô năm 2024 đã xác định rõ mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, ưu tiên đầu tư nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường học tập mở, linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để mọi người dân được học tập suốt đời.

Để khắc phục tình trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có thiết bị để học trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã cho học sinh mượn máy tính của trường học trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc đón nhận danh hiệu “Thành phố học tập toàn cầu” hôm nay sẽ góp phần làm giàu thêm danh hiệu và di sản của Thủ đô đã được UNESCO công nhận. Danh hiệu này đã khẳng định với UNESCO và cộng đồng quốc tế những nỗ lực bền bỉ, toàn diện của thành phố trong xây dựng môi trường giáo dục lấy hòa bình, công bằng và phát triển bền vững làm trung tâm – nền tảng của “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, đồng thời thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng thông qua mở rộng hợp tác, trao đổi tri thức và kinh nghiệm với hơn 400 thành phố thành viên UNESCO thuộc 91 quốc gia.

Cho rằng hành trình xây dựng Thành phố học tập không có điểm kết thúc, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, Hà Nội sẽ trở thành một "Thành phố học tập" tiêu biểu, một ngọn hải đăng về trí tuệ và nhân văn trong khu vực và trên thế giới. Ông cũng đồng thời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của Thăng Long - Hà Nội: “Các em hãy là những người tiên phong trong cuộc cách mạng tri thức này. Hãy học để hiểu biết, học để làm việc, học để chung sống và học để khẳng định bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế”.

Tại buổi lễ, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker cho rằng, việc thành phố Hà Nội chính thức được công nhận là thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO vừa là sự ghi nhận, vừa là trách nhiệm. Đây là sự ghi nhận cho cam kết bền bỉ của Hà Nội trong việc đặt con người, học tập và hòa nhập ở vị trí trung tâm của phát triển; đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc tiếp tục xây dựng một xã hội học tập bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Với sự lãnh đạo quyết liệt, tầm nhìn dài hạn rõ ràng đến năm 2045, cùng những kết quả cụ thể trong các gia đình, cộng đồng, trường học và các cơ sở giáo dục khác, Hà Nội đã cho thấy cách thức học tập suốt đời có thể được tích hợp vào phát triển đô thị một cách thiết thực và theo hướng hòa nhập. UNESCO mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục truyền cảm hứng và đồng hành cùng các địa phương khác, góp phần mở rộng phong trào Thành phố học tập để học tập suốt đời trở thành nền tảng chung cho phát triển bền vững”, ông Jonathan Wallace Baker chia sẻ.

Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam biểu dương vai trò tiên phong của Hà Nội trong việc thúc đẩy công bằng và hòa nhập, bảo đảm các cơ hội học tập có ý nghĩa cho phụ nữ và trẻ em gái, người cao tuổi, các nhóm dễ bị tổn thương và thanh thiếu niên. Đáng chú ý là việc thành phố vận dụng các nguyên tắc trường học hạnh phúc của UNESCO, lồng ghép sức khỏe tinh thần người học, các mối quan hệ tích cực, môi trường an toàn và xanh, cùng hỗ trợ tâm lý - xã hội vào giáo dục có chất lượng. Điều này phản ánh một nhận thức sâu sắc rằng học tập không chỉ cần hiệu quả mà còn phải mang tính nhân văn.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đón nhận chứng nhận danh hiệu thành phố Hà Nội là thành viên mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu” từ đại diện của UNESCO.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục hàng đầu của Việt Nam, Hà Nội giữ vai trò then chốt trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao và phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài. Thành phố tập trung hơn 70% trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ của cả nước; sở hữu 82% số phòng thí nghiệm và hơn 65% đội ngũ nhà khoa học đầu ngành.

Hệ thống giáo dục của Hà Nội trải dài từ mầm non đến đại học với 121 trường đại học, học viện; 352 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 2.913 trường mầm non, phổ thông; 526 trung tâm học tập cộng đồng; 1.192 thư viện, cùng nhiều không gian sinh hoạt cộng đồng, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.

Việc trở thành thành viên của “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu” là sự ghi nhận xứng đáng của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng một xã hội học tập toàn diện, nơi mọi người đều có cơ hội học tập suốt đời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sáng tạo và bao trùm. Điều này cũng giúp Thủ đô Hà Nội có thêm cơ hội trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm với các “Thành phố học tập” khác trên toàn thế giới; thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục với các “Thành phố học tập” khác.

Sự kiện không chỉ là dịp tôn vinh những kết quả đã đạt được, mà còn là diễn đàn để thành phố Hà Nội khẳng định cam kết mạnh mẽ với UNESCO và cộng đồng quốc tế trong việc tiếp tục đổi mới chính sách, mở rộng hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng Thủ đô trở thành Thành phố học tập - Thành phố sáng tạo - Thành phố phát triển bền vững vì con người./.