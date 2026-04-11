Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống dữ liệu giáo dục thống nhất

Hội thảo nhằm cụ thể hóa các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bối cảnh mới. Sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy; đồng thời hình thành hệ sinh thái nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong toàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả khảo sát năng lực số đối với hơn 55.000 nhà giáo cho thấy 72,2% đạt mức nâng cao, 22,9% đạt mức cơ bản và 3,1% chưa đạt yêu cầu tối thiểu. Đáng chú ý, lần đầu tiên nội dung trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy được đưa vào chương trình bồi dưỡng chính thức cho giáo viên. Cùng với đó, các chuyên đề như xây dựng học liệu số, chuyển đổi số trong kiểm tra, đánh giá và tổ chức dạy học trên môi trường số được triển khai theo từng nhóm đối tượng.

Định hướng đến năm 2030, đội ngũ cán bộ quản lý sẽ được đào tạo về lãnh đạo, quản trị số trong giáo dục, thẩm định và triển khai các dự án công nghệ thông tin. Giáo viên được tiếp cận các nội dung như tích hợp STEM/STEAM, tư duy toán học và lập trình, đạo đức số và quyền công dân số.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bảo Quốc, chuyển đổi số không còn là lựa chọn ưu tiên mà là “chiến lược sống còn” để xây dựng hệ thống quản trị giáo dục hiện đại, minh bạch, hiệu quả. Ngành giáo dục thành phố xác định ba trụ cột chính gồm: chuyển từ quản trị dữ liệu phân tán sang quản trị thống nhất, hướng tới xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, vận hành trên nền tảng hồ sơ điện tử, học bạ số và chữ ký số, bảo đảm mọi quyết định dựa trên phân tích dữ liệu, bảo vệ an toàn thông tin cá nhân; chủ động thích ứng với trí tuệ nhân tạo, chuyển từ kiểm tra kiến thức sang đánh giá năng lực sáng tạo, xây dựng nguyên tắc đạo đức, an toàn khi ứng dụng công nghệ trong nhà trường; phát triển không gian đổi mới sáng tạo trong trường học, gắn kết lý thuyết với thực hành thông qua STEM/STEAM và robotics, tăng cường liên kết giữa nhà trường với viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ.

Trao đổi tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Ngọc Huẩn, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp 4.0, Đại học Quốc tế Miền Đông cho rằng, học sinh hiện nay có xu hướng tích cực trong việc học đi đôi với hành, chủ động ứng dụng AI và công cụ số để phát triển ý tưởng, tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật, STEM, robotics và khởi nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như áp lực thi cử, thiếu kỹ năng mềm, cơ sở vật chất và đội ngũ hướng dẫn chuyên sâu chưa đáp ứng yêu cầu.

Các khách mời tham quan hệ thống Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Công nghiệp 4.0, Đại học Quốc tế Miền Đông. Ảnh: Huyền Trang - TTXVN

Từ thực tiễn đó, các chuyên gia đề xuất tăng cường đầu tư không gian học tập mở, linh hoạt; lồng ghép hoạt động đổi mới sáng tạo vào chương trình chính khóa; xây dựng tiêu chí đánh giá minh bạch; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu nhằm gắn lý thuyết với thực tiễn.

Phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến về xây dựng tiêu chuẩn phòng học số, hoàn thiện chiến lược dữ liệu ngành và lộ trình đưa AI vào trường học. Đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục KDI đề xuất mô hình không gian sáng tạo và phòng học STEM/STEAM giúp học sinh tiếp cận phương pháp học tập liên ngành. Trong khi đó, EMG Education giới thiệu các giải pháp ứng dụng AI và công nghệ học tập nhập vai, góp phần nâng cao trải nghiệm dạy và học. Các đại biểu đề nghị cần có cơ chế, chính sách đồng bộ để hỗ trợ triển khai, bảo đảm an toàn dữ liệu và tính khả thi./.