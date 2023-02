Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực​

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Thẩm Hiểu Minh (Shen XiaoMing) đến thăm thành phố và tin tưởng đây là bước khởi đầu để hai địa phương đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhắc lại những khó khăn, thách thức khi thành phố trở thành “tâm dịch” của đợt bùng phát COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chưa có vaccine, chưa có kinh nghiệm, chiến lược phòng, chống dịch nhưng nhờ tinh thần đoàn kết của toàn dân, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặc biệt sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Trung Quốc về vaccine, thiết bị y tế…Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua đại dịch, đang trên đà phục hồi kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Nam có những đặc điểm tương đồng khi đang đóng vai trò là trung tâm phát triển kinh tế. Tỉnh Hải Nam đang thành công với mô hình mậu dịch tự do, còn Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm của Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Hải Nam, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với tỉnh trong nhiều lĩnh vực như: Công nghệ cao, y tế, năng lượng mới, năng lượng tái tạo…Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên hy vọng, thời gian tới, sẽ có thêm những chuyến thăm, làm việc trực tiếp giữa lãnh đạo hai địa phương cùng các sở, ngành để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao mối quan hệ hợp tác, chiến lược giữa hai địa phương, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo hai Chính phủ giao phó.



Ông Thẩm Hiểu Minh chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua đại dịch, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường, đồng thời có ấn tượng với sự phát triển của thành phố trong những năm gần đây. Ông Thẩm Hiểu Minh cho biết, từ tháng 6/2020, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định xây dựng tỉnh Hải Nam thành khu vực mậu dịch tự do. Đến nay, chính sách này đã phát huy hiệu quả khi GDP (tổng sản phẩm quốc nội) của tỉnh Hải Nam đứng số 1 Trung Quốc. Hải Nam là địa phương dẫn đầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, Hải Nam đặc biệt có sự phát triển vượt bậc về kinh tế năng lượng xanh, trong đó nổi bật là ô tô điện.

Nhìn nhận Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương năng động, phát triển bậc nhất của Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hải Nam đề nghị hai địa phương học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực để cùng phát triển. Trong đó, sớm nối lại chuyến bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Nam và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghệ sinh học, ngành dịch vụ, kinh tế xanh…/.