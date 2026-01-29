Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 233 Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu năm 2026

Sự kiện nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo chi bộ, thực hiện xuất sắc vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở; có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội. Trong 233 đồng chí được tuyên dương lần này, có 3 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ trên 30 năm, 7 đồng chí giữ chức bí thư chi bộ từ 20 đến 30 năm. Nhiều đồng chí là thương binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình chính sách; đặc biệt có 7 đồng chí đã được tặng Huân chương, Huy chương Kháng chiến. Đây là những đảng viên đã trực tiếp chiến đấu, cống hiến vì độc lập – tự do của Tổ quốc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng trong thời bình; nêu gương sáng về bản lĩnh, ý chí, đạo đức và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.



Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao biểu trưng cho các Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong thông tin: Các đồng chí Bí thư chi bộ là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng, phát triển phong trào tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị tại cơ sở. Nhiều đồng chí đang giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, các lĩnh vực rất đặc thù; dù điều kiện hạn chế nhưng đã rất nỗ lực để vượt qua, hoàn thành nhiệm vụ.



Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn các Bí thư chi bộ được tuyên dương cũng như đội ngũ Bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Thành phố tiếp tục nắm vững và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Mỗi Bí thư chi bộ cần luôn gương mẫu, trách nhiệm trong mọi công việc, quá trình công tác, rèn luyện và trong cuộc sống; là hạt nhân đoàn kết, nhân tố giữ gìn, vun đắp cho tinh thần đoàn kết trong chi bộ.



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN



Mỗi Bí thư chi bộ phải luôn là nhân tố đi đầu thúc đẩy việc đổi mới toàn diện sinh hoạt chi bộ, từ nội dung đến hình thức; từ chuẩn bị cơ sở vật chất đến sử dụng hiệu quả các công cụ ứng dụng công nghệ số; từ tác phong điều hành của cấp ủy đến sự tham gia của đảng viên. Các đồng chí Bí thư chi bộ giữ được tinh thần đổi mới, sáng tạo trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chi bộ đó sẽ luôn có những buổi sinh hoạt sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn đảng viên; sức chiến đấu, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên và chi bộ sẽ được củng cố, nâng cao.



Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN



Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cũng yêu cầu các cấp ủy cấp trên dành sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng hoạt động của chi bộ, chất lượng công tác của Bí thư chi bộ. Đây không chỉ là phần quan trọng trong xem xét, đánh giá chất lượng công tác của cấp ủy, đồng chí đứng đầu mà còn là cơ sở thực tiễn để chứng minh sự vững mạnh của từng tổ chức Đảng và toàn Đảng bộ./.