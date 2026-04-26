Nghi thức lễ tế Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo Thành phố cùng đông đảo người dân, kiều bào, học sinh, sinh viên thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh - người có công khai phá vùng đất Sài Gòn - Gia Định.

Nghi lễ diễu hành rước lễ, dâng lễ vật bánh chưng, bánh dày, hoa quả, đặc sản Nam Bộ lên Quốc Tổ Hùng Vương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Có mặt tại Lễ Giỗ Tổ từ rất sớm, ông Nguyễn Văn Tính (phường Thủ Đức) không giấu được niềm vinh dự và phấn khởi khi tham gia chuẩn bị các khâu Tế lễ. Gia đình ông đã có hơn 3 thế hệ tham gia Ban Tế lễ, riêng ông cũng gắn bó hơn một thập kỷ. Đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa cội nguồn.

Nghi thức Giỗ Tổ được tiến hành trang trọng với các nghi lễ: Diễu hành rước lễ, dâng lễ vật gồm bánh chưng, bánh giầy, hoa quả, đặc sản Nam Bộ và thực hiện Tế lễ theo nghi thức cổ truyền.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: Việc thành kính dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để ôn lại đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"’, "Cây có cội, sông có nguồn", khẳng định giá trị thiêng liêng của cội nguồn dân tộc và truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước, khơi dậy tinh thần dân tộc, ý chí tự cường và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và xây dựng đất nước, vượt qua mọi khó khăn, thử thách là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta. Tinh thần Việt Nam đã làm nên sức mạnh to lớn của cả dân tộc, đất nước ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Truyền thống đó đã được giữ gìn, kế tục, khơi dậy, phát huy mạnh mẽ và bất khuất trong mọi hoàn cảnh...

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bước vào giai đoạn mới, Thành phố tiếp tục nỗ lực toàn diện để trở thành trung tâm dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu kinh tế số, chính quyền số, xã hội số; có vị thế nổi bật trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và hướng tới ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới vào năm 2045, trở thành trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa, dịch vụ của châu Á. Thành phố xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể và động lực của mọi chính sách. Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ông Nguyễn Phước Lộc nêu rõ, Thành phố phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng hiện đại, xây dựng không gian sống gắn với giá trị văn hóa; thúc đẩy liên kết đô thị - nông thôn thông minh; chú trọng kinh tế biển, kinh tế văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển nhanh, bền vững và thực chất hơn. Thành phố triển khai hiệu quả các chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi cộng đồng; lấy mức độ thụ hưởng của người dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đảng bộ Thành phố cũng xác định gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng thế trận lòng dân, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới....

Dịp này, Thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa truyền thống ý nghĩa như: Hội thi “Gói - Nấu bánh chưng” dâng cúng Quốc Tổ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, chương trình nghệ thuật đặc biệt, trưng bày hoa kiểng, kết kiệu bánh chưng - bánh giầy, kết kiệu Nhất Long, hội sách. Nổi bật là Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 17 với nhiều hoạt động như: Dâng hương Quốc Tổ, thi dựng và trang trí lều trại, thiết kế báo tường - báo ảnh, cắm hoa, trò chơi vận động, hội diễn văn nghệ và nghi thức rước lửa thiêng tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong thế hệ trẻ.

Dịp này, nhiều điểm vui chơi, di tích và không gian công cộng như: Khu du lịch Suối Tiên, Đầm Sen, Công viên Tao Đàn, Thảo Cầm Viên…cũng tổ chức dâng hương, hoạt động tưởng niệm và chương trình văn hóa nghệ thuật, góp phần khơi dậy tinh thần dân tộc, tri ân cội nguồn trong các tầng lớp nhân dân./.