Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 6 điểm giao nhận quân năm 2026

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2026 tại 6 địa điểm các phòng thủ khu vực vào ngày 4/3, trong đó lễ giao nhận quân điểm của Thành phố được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin được công bố tại Phiên họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng 5/2.



Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh Thành phố), toàn Thành phố đã điều khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 29.200 công dân. Kết quả có 12.574 công dân đảm bảo sức khỏe nhập ngũ (trên tổng số 7.300 chỉ tiêu), trong đó sức khỏe loại 1,2 đạt hơn 51%; 4.008 công dân có trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học đủ sức khỏe nhập ngũ, đạt 54,86% so với chỉ tiêu. Thành phố có hơn 2.400 công dân tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 (trên tổng số 1.805 chỉ tiêu).

Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: TTXVN phát

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố thông tin, công tác bình cử và công khai được thực hiện nghiêm túc, rộng khắp từ trong cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, khu phố, ấp đến từng gia đình. Các bên liên quan thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; ngoài việc sơ tuyển ban đầu về trình độ học vấn, sức khỏe còn xem xét đến các yếu tố khác như chính trị, đạo đức, gia cảnh, tư tưởng của công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ; công khai các loại danh sách và thông báo kết quả khám sức khỏe, bình cử công khai theo Luật quy định.



Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; tổ chức nhiều buổi phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật về nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các ngành, cấp và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu và đúng với tình hình thực tế tại địa phương. Các bên liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành Thành phố tổ chức giới thiệu việc làm và tư vấn học nghề cho quân nhân xuất ngũ cho các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố.