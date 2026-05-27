Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy sáng tạo số và chuyển đổi xanh từ cấp cơ sở

Chương trình nhằm kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và cơ quan quản lý cùng chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi xanh. Sự kiện cũng đánh dấu việc đưa cơ sở SIHUB Huỳnh Văn Nghệ vào khai thác như một điểm kết nối hạ tầng kỹ thuật mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo khu vực phía Bắc Thành phố sau hợp nhất.

Nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ về sáng tạo số và chuyển đổi xanh được giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh giá trị thật của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nằm ở khả năng đi vào đời sống, giải quyết những vấn đề cụ thể của xã hội, doanh nghiệp và của người dân. Vì vậy, ngành khoa học và công nghệ Thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ nghiên cứu sang thúc đẩy thương mại hóa, đưa công nghệ thành sản phẩm, đưa giải pháp thành giá trị thực tiễn.



Trong tiến trình đó, startup có vai trò đặc biệt quan trọng, là lực lượng dám nghĩ khác, làm nhanh, thử nghiệm mới và có khả năng tạo ra những lời giải sáng tạo cho các bài toán về năng suất, quản trị, môi trường, dịch vụ công, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu được kết nối đúng nguồn lực, đúng thị trường và đúng cơ chế hỗ trợ, startup sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng mới của Thành phố.



Để hiện thực hóa định hướng này, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện chuỗi giá trị từ phòng thí nghiệm đến thị trường; phát huy vai trò khu vực công như một “khách hàng đầu tiên” cho các giải pháp công nghệ có tiềm năng; nâng cao năng lực quản trị, thương mại hóa và gọi vốn cho đội ngũ sáng lập; đồng thời sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Tại không gian triển lãm và kết nối công nghệ của Ngày hội, hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hợp tác xã, đơn vị OCOP, trường đại học đã giới thiệu nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, mô hình đô thị thông minh và các giải pháp phần mềm quản lý phục vụ quản trị đô thị, sản xuất và thương mại.



Hai hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Ngày hội đã tạo diễn đàn trao đổi về kết quả và định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở cấp cơ sở. Trong đó, hội thảo “Sáng tạo số trong khu vực công: Từ chính sách đến thực thi, hướng tới mô hình tăng trưởng mới” làm rõ vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả quản trị công và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính. Hội thảo “Chuyển đổi xanh: Kết nối giải pháp số vào chuỗi giá trị sản phẩm và sản xuất thực tiễn” tập trung vào các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong quy trình sản xuất theo hướng xanh; qua đó giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn bền vững trong chuỗi cung ứng.



Ông Hà Văn Phúc, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Thành phố đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới sự gắn kết chặt chẽ giữa tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi xanh. Các hoạt động thiết thực tại Ngày hội sẽ mang đến một không gian kết nối thiết thực, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác chủ động tiếp cận những giải pháp phù hợp, từ đó nâng cao năng lực quản trị và xây dựng chuỗi giá trị bền vững ngay từ cấp cơ sở./.