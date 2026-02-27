Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản

Ông Võ Văn Minh (phải), Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Yanai Shungaku (trái), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu, hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đó là ý kiến của ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi và ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa HĐND Thành phố và Hội đồng tỉnh Yamaguchi.



Chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng tỉnh Yamaguchi do ông Yanai Shungaku dẫn đầu, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Bản là đối tác chiến lược trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong các địa phương Nhật Bản, Thành phố Hồ Chí Minh hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với tỉnh Yamaguchi, mong muốn duy trì và phát triển truyền thống hữu nghị đã được hình thành và xây đắp qua nhiều năm, nhất là giai đoạn hợp tác giữa Yamaguchi với tỉnh Bình Dương trước đây.



Lãnh đạo HĐND Thành phố bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Yamaguchi không chỉ được triển khai trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, mà còn được làm sâu sắc và nâng tầm thông qua sự kết nối giữa các cơ quan dân cử - nơi đại diện cho nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân mỗi địa phương.



Ông Võ Văn Minh cho rằng, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng tỉnh Yamaguchi ký kết Bản ghi nhớ hợp tác sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị ở cấp địa phương, tạo nền tảng ổn định cho hợp tác lâu dài; thúc đẩy giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng quản trị địa phương; bảo đảm tính kế thừa và liên tục của hợp tác, cũng như giám sát việc thực hiện các chương trình hợp tác giữa hai địa phương.



Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp đầu năm mới cổ truyền của Việt Nam, ông Yanai Shungaku khẳng định Hội đồng tỉnh Yamaguchi mong muốn và cam kết trong thời gian tới sẽ tích cực góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yamaguchi và Thành phố Hồ Chí Minh.



Ông Yanai Shungaku cho biết, vừa qua, tỉnh Yamaguchi đã thành lập Liên minh nghị sỹ hữu nghị Yamaguchi - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương. Thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa cơ quan dân cử hai địa phương, Hội đồng tỉnh Yamaguchi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thành phố Hồ Chí Minh với trọng tâm là hoạt động của Liên minh Nghị sỹ hữu nghị để góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Yamaguchia và Thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi đã ký Bản ghi nhớ về giao lưu hợp tác hữu nghị giữa HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản.

Theo đó hai bên thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác, thúc đẩy giao lưu hữu nghị và sự phối hợp giữa các ban chuyên môn liên quan. Hai bên hỗ trợ các hoạt động giao lưu và hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Yamaguchi, nhằm không ngừng tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương./.