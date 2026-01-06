Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng

Các đại biểu tham qua khu vực trưng bày UAV tại chương trình. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Hoạt động thử nghiệm được triển khai trên cơ sở cấp phép bay do Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) cấp, có hiệu lực từ ngày 1/1 - 31/12/2026; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về quản lý hoạt động bay, an toàn hàng không, an ninh - quốc phòng và trật tự xã hội.



Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái (UAV) trong phạm vi Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND, ngày 14/11/2024 của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh quy định "các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trong phạm vi Khu công nghệ cao và Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố" nhằm tạo môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ tiên tiến, có tiềm năng ứng dụng cao.

Thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái vào hoạt động giao hàng. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Nội dung thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng ứng dụng UAV trong giao nhận hàng hóa chặng ngắn; mức độ an toàn, ổn định và hiệu quả vận hành của các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp trong nước phát triển; khả năng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, bưu chính - logistics và bán lẻ trong điều kiện vận hành thực tế.





Đại diện doanh nghiệp giới thiệu hoạt động thử nghiệm UAV giao hàng. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, việc thử nghiệm không chỉ dừng lại ở hoạt động kỹ thuật đơn thuần, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành có kiểm soát các phương tiện bay không người lái. Kết quả thực tiễn từ chương trình sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và phát triển. Điều này không chỉ giúp mở rộng việc ứng dụng công nghệ vào logistics đô thị và dịch vụ công, mà còn hiện thực hóa mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.



Thành phố định hướng thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái trong dịch vụ giao nhận hàng hóa đô thị - một lĩnh vực mới đầy tiềm năng, góp phần phát triển logistics và bưu chính thông minh phục vụ thương mại điện tử, đô thị thông minh và các dịch vụ công nghệ cao; đồng thời phát triển UAV trở thành một ngành công nghệ chiến lược, tạo nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.



Về dài hạn, chương trình thử nghiệm giúp doanh nghiệp trong nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hình thành các mô hình logistics thông minh gắn với phát triển đô thị. Qua đó, Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vai trò tiên phong trong thử nghiệm và lan tỏa công nghệ cao, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ của cả nước.



Trước khi khởi động chương trình bay thử nghiệm, Ban Quản lý Khu công nghệ cao cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, đánh giá năng lực công nghệ của doanh nghiệp tham gia thử nghiệm; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật, không gian triển khai và phương án tổ chức thử nghiệm.



Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa UAV vào lĩnh vực logistics đô thị là một bài toán khó cả về công nghệ và an toàn không phận. Vì thế, việc thử nghiệm này rất cần thiết, từ đó có được dữ liệu thực tế để hoàn thiện chính sách và cũng là cơ sở triển khai các bước tiếp theo.



“Kinh tế tầm thấp dự báo sẽ mang lại hàng tỷ USD và hàng trăm nghìn việc làm cho Việt Nam trong thập kỷ tới. Tôi tin rằng, với sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp UAV tại Khu công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có vai trò tiên phong, sớm trở thành một trung tâm sản xuất và ứng dụng UAV hàng đầu khu vực” - ông Nguyễn Kỳ Phùng kỳ vọng./.