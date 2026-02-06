Thành phố Hồ Chí Minh: Tạo điều kiện để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững​

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đặt mục tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số nhằm nâng cao đời sống người dân, mà còn có một nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện là phát triển văn hóa. Việc đầu tư cho văn hóa trước hết là chăm lo cho chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Về lâu dài, phát triển văn hóa còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của cả nước.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo ông Trần Lưu Quang, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế đặc thù trong phát triển văn hóa, cần tiếp tục được phát huy một cách bài bản và bền vững. Bên cạnh đó, Thành phố cũng xuất hiện nhiều câu chuyện văn hóa mới, nhiều sản phẩm nghệ thuật mới, từ các chương trình, tác phẩm sân khấu cho đến những bộ phim điện ảnh ăn khách, đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Thực tế cũng chỉ ra, ngày càng nhiều văn nghệ sỹ ở khắp nơi chọn Thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp. Điều này phản ánh rõ môi trường sáng tạo, cơ hội phát triển và dư địa rất lớn mà Thành phố đang có.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, các văn nghệ sỹ, doanh nghiệp văn hóa cần trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo Thành phố về những nhu cầu thực tế, để Thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sáng tạo. Mục tiêu là để văn nghệ sỹ có thể sáng tạo thoải mái, làm nghệ thuật một cách đúng nghĩa, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế, giá trị hình ảnh và giá trị xã hội, đáp ứng mong muốn của công chúng.



Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp và văn nghệ sỹ đã trao đổi nhiều ý kiến về định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp văn hóa chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh, từ điện ảnh, âm nhạc, quảng cáo và các ngành sáng tạo ứng dụng công nghệ số.



Bà Bùi Việt Hà, Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng của Yeah1 cho rằng, ngành công nghiệp giải trí đang gặp khó khăn lớn về hạ tầng, khi Việt Nam chưa có không gian đủ lớn, đạt chuẩn quốc tế để tổ chức các sự kiện, biểu diễn quy mô từ 50.000 người trở lên. Cùng với đó, việc đưa các sản phẩm văn hóa Việt Nam, nhất là âm nhạc và các nội dung số như phim ngắn, video ngắn, ra thị trường quốc tế hiện vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực tự thân của nghệ sỹ và doanh nghiệp, trong khi đây là lĩnh vực có giá trị rất lớn.



Ông Đinh Bá Thành, đại diện Tập đoàn Đất Việt VAC cho rằng, khi phát triển công nghiệp văn hóa nếu không tiếp cận theo hướng quy mô, rất dễ đi chệch hướng. Công nghiệp văn hóa cần được đặt đúng nghĩa “công nghiệp”, đủ lớn để tạo ra giá trị kinh tế bền vững. Để công nghiệp văn hóa phát triển đúng nghĩa, theo ông Thành, cần hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi: quy mô đủ lớn, sáng tạo nguyên bản và khai thác, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Từ đó, ông đề xuất một số nhóm chính sách trọng tâm, gồm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; ban hành chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ sản xuất nội dung; hỗ trợ đầu tư, xuất khẩu sản phẩm văn hóa; đồng thời tăng cường bảo vệ bản quyền để ngành công nghiệp nội dung phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh toàn cầu.



Đại diện Tập đoàn Đất Việt VAC cũng chỉ ra, đến nay, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp văn hóa đạt quy mô vốn hóa khoảng 1 tỷ USD. Vì vậy, cần tư duy đầu tư dài hạn, lựa chọn các đối tác chiến lược đủ năng lực, tiềm năng để phát triển thành các “unicorn” (kỳ lân) trong lĩnh vực văn hóa.



Do đó, ông đề xuất việc hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa quốc tế, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh cần xem đây là thiết chế quan trọng tương đương trung tâm tài chính quốc tế và có chính sách ưu đãi phù hợp. Các trung tâm này có thể phát triển công nghệ sáng tạo, ứng dụng AI trong toàn bộ chuỗi giá trị nội dung; đồng thời thúc đẩy điện ảnh, âm nhạc và các ngành công nghiệp giải trí hướng tới thị trường toàn cầu.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Về đề xuất phát triển hạ tầng phục vụ công nghiệp văn hóa, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến các vấn đề này, nhất là tổ chức sự kiện, biểu diễn quy mô lớn. Hiện, Thành phố đang triển khai một số dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó có định hướng xây dựng trung tâm thể thao đa năng quy mô lớn, sức chứa khoảng 70.000 người, có mái che, điều hòa nhiệt độ. Thành phố đang nghiên cứu xây dựng trung tâm biểu diễn mới theo mô hình ban ngày phục vụ hội họp, ban đêm hoạt động như nhà hát khoảng 2.000 chỗ ngồi.

Liên quan đến quảng bá sản phẩm văn hóa, ông Trần Lưu Quang nhận định, APEC 2027 (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương) là cơ hội quan trọng để giới thiệu công nghiệp văn hóa Việt Nam. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ động đề xuất đưa các sản phẩm văn hóa đặc trưng xuất hiện tại các sự kiện trong khuôn khổ APEC, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia./.