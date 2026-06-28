Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, các hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh thu hút gần 1000 lượt khách tham dự, 9 nội dung dự án hợp tác giữa đơn vị, doanh nghiệp thành phố và doanh nghiệp Trung Quốc được công bố trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xe tự hành và giao thông thông minh, y tế công nghệ cao, nông nghiệp và thủy sản thông minh, đô thị thông minh, vật liệu xanh, robot và tự động hóa, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tài chính phục vụ đổi mới sáng tạo.



Phiên thảo luận với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và đầu tư chất lượng cao-Động lực cho tăng trưởng bền vững”. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn chiến lược của chuỗi hoạt động là Diễn đàn Hợp tác đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Đổi mới sáng tạo: Cùng phát triển – Cùng thịnh vượng”. Diễn đàn đã khẳng định vai trò là một bệ phóng xúc tiến đầu tư chuyên sâu, nơi Thành phố Hồ Chí Minh thiết lập vị thế dẫn dắt và mở ra không gian đối thoại cấp cao về môi trường đầu tư trong giai đoạn mới. Sự kiện đã tạo bước ngoặt quan trọng trong việc thu hút nguồn lực quốc tế, tập trung vào các trụ cột công nghệ cốt lõi của tương lai như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số và công nghệ xanh. Qua đó, diễn đàn không chỉ cụ thể hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở đường cho các dòng vốn chất lượng cao đổ vào các ngành công nghiệp thế hệ mới.



Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định đây là hoạt động thiết thực, minh chứng cho tinh thần chủ động hội nhập của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng cốt lõi toàn cầu, Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược như AI, bán dẫn và chuyển đổi xanh nhằm hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đại sứ tin tưởng Diễn đàn sẽ mở ra những kết nối chiến lược, các dự án cụ thể về công nghệ và nguồn nhân lực; đồng thời cam kết Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẽ luôn là cầu nối tin cậy, kết nối hệ sinh thái của thành phố với các nguồn lực từ Trung Quốc và quốc tế, hướng tới mục tiêu “Cùng phát triển - Cùng thịnh vượng”.



Cũng tại Diễn đàn, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định tầm nhìn mới của thành phố trong bối cảnh hợp tác vì phát triển bền vững đang mở rộng mạnh mẽ giữa các đô thị và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh những đô thị thành công trong tương lai phải là nơi kết nối hiệu quả các dòng chảy toàn cầu về tri thức, công nghệ, vốn đầu tư và nhân tài. Trên tinh thần đó, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hướng đến thu hút các dự án đầu tư mới, mà quan trọng hơn là sẵn sàng cùng các đối tác quốc tế đồng kiến tạo những động lực tăng trưởng và không gian hợp tác mới. Đặc biệt, thành phố kỳ vọng từng bước hình thành một trục đối thoại và liên kết chiến lược giữa Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), AMNC tại Trung Quốc và Diễn đàn Kinh tế mùa Thu được tổ chức hằng năm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng này nhằm nâng tầm vai trò của các đô thị lớn và cộng đồng doanh nghiệp trở thành những cực tăng trưởng mới, có vị thế tương xứng trong cấu trúc kinh tế thế giới.



Diễn đàn đã chứng minh ý nghĩa chuyên môn sâu sắc khi trở thành giao điểm hiến kế của các chuyên gia, học giả và lãnh đạo các tập đoàn lớn toàn cầu. Các nội dung trao đổi đã đi trực diện vào góc nhìn ngoại giao công nghệ, thúc đẩy tài chính xanh, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về việc chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tích hợp. Bên cạnh việc phác thảo xu thế vận động của kinh tế toàn cầu, các đại biểu cũng tập trung phân tích sâu các điều kiện then chốt để thu hút dòng vốn chất lượng cao, những rào cản trong hợp tác công nghệ xuyên biên giới và đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể. Đặc biệt, tiềm năng thúc đẩy liên kết sâu giữa Việt Nam với Trung Quốc và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực AI, dữ liệu lớn và công nghệ tiên phong đã được định hình rõ nét, mở ra các không gian phát triển có giá trị gia tăng cao và tính lan tỏa mạnh mẽ.



Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra nhiều phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các nhà điều hành công nghệ và tài chính hàng đầu từ Việt Nam, Trung Quốc và quốc tế. Tiếp nối chuỗi thảo luận chiến lược, Diễn đàn đã cụ thể hóa các mục tiêu bằng việc công bố và ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ (MOU), cùng thư đề nghị hợp tác mang tính đột phá.



Nghi thức trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu, đầu tư, xây dựng và vận hành Trung tâm điều trị ung thư bằng liệu pháp bắt giữ nơtron trong boron (BNCT) đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Thông qua các chương trình, dự án được công bố, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng kết nối khu vực và toàn cầu; thúc đẩy hình thành các động lực tăng trưởng mới và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới./.