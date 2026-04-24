Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng thúc đẩy hợp tác thực chất với các đối tác Hà Lan

Chúc mừng ông Kees van Baar, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam; bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân ngày Quốc lễ của Hà Lan, ông Bùi Minh Thạnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Hà Lan. Hơn 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Hà Lan đã trở thành điển hình của mối quan hệ năng động, hiệu quả và thiết thực, ghi nhận nhiều cột mốc quan trọng, nổi bật là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2019.



Theo ông Bùi Minh Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong triển khai hợp tác với Hà Lan. Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào Thành phố, với tổng vốn đầu tư hơn 8,2 tỷ USD Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 3 địa phương của Hà Lan là thành phố Rotterdam, Eindhoven và Emmen. Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác Hà Lan đã và đang triển khai hiệu quả nhiều dự án hợp tác trong nghiên cứu phát triển cảng biển, cảng hàng không bền vững; xây dựng đề án chống ngập tổng thể cho Thành phố…



Đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực và đóng góp quan trọng của Tổng Lãnh sự quán Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho quan hệ song phương, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hà Lan, trong đó có quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hà Lan ngày càng phát triển tốt đẹp.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Raissa Marteaux, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến sự tương đồng giữa Hà Lan và Việt Nam trong triết lý về tính sáng tạo, tinh thần dám thể hiện bản thân, trải nghiệm và dũng cảm được nuôi dưỡng từ truyền thống và hướng tới tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh với động lực phát triển mạnh mẽ đã thể hiện là nơi hội tụ sự đổi mới của Hà Lan, sự năng động và những khát vọng chung của Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh tặng quà đối ngoại chúc mừng bà Raissa Marteaux (giữa), Tổng Lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bà Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ Hà Lan và Việt Nam là một quan hệ đối tác được xây dựng trên nền tảng vững chắc và được thúc đẩy bởi cam kết cùng phát triển và kiến tạo tương lai. Hà Lan tiếp tục là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong EU, năm 2025 đã ghi nhận nhiều tiến triển và hợp tác ý nghĩa. Trong đó, Đoàn công tác Bộ trưởng Thương mại Đối ngoại và Hợp tác Phát triển Hà Lan cùng hơn 20 doanh nghiệp sang Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển cảng biển và sân bay; hợp tác các lĩnh vực giảm thiểu rủy ro ngập lụt, đổi mới sáng tạo và giáo dục, nông nghiệp, giao lưu văn hóa… tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều kết quả cụ thể.



Theo bà Raissa Marteaux, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động, nhưng Nhân dân Hà Lan và Việt Nam đều có khả năng thích ứng nhanh chóng, liên tục tìm những giải pháp tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tái định hình quan hệ đối tác, kết hợp sáng tạo với công nghệ để duy trì lợi thế. Quá trình chuyển đổi của Việt Nam cùng với những tham vọng của Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đạt nhiều dấu ấn ấn tượng. Cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan luôn sẵn sàng đồng hành, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên./.