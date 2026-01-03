Thành phố Hồ Chí Minh ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chiến dịch được triển khai với phương châm 5 kết nối gồm: Kết nối nguồn lực, lực lượng, địa bàn, chuyên môn và công nghệ. Phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sáng tạo trong tổ chức, triển khai các hoạt động, mỗi thanh niên, chiến sĩ Xuân tình nguyện cần xác định vai trò không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ, mà còn là hình ảnh đại diện cho tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh bản lĩnh, nhân ái và giàu khát vọng cống hiến.



Hoa hậu Liên lục địa 2022, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 Lê Nguyễn Bảo Ngọc chia sẻ sự hào hứng với nhiều cảm xúc tự hào khi được tham gia đồng hành cùng Chiến dịch Xuân tình nguyện. Bảo Ngọc mong muốn, khi khẩu hiệu ra quân vang lên, tất cả các chiến sĩ sẽ cùng chung một nhịp đập, đồng lòng hưởng ứng để có một mùa Xuân tình nguyện thành công, trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc.

Lễ ra quân nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các bạn tình nguyện viên. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ Xuân tình nguyện đã triển khai nhiều hoạt động như: hiến máu tình nguyện, gian hàng gây quỹ, ra quân đội hình “Bình dân học vụ số”; làm sạch bảng quảng cáo - rao vặt sai quy định; dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường...

Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 16/2/2026, với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên thành phố. Các chiến sĩ tình nguyện sẽ triển khai hoạt động tại bệnh viện, viện dưỡng lão, trường chuyên biệt, cơ sở bảo trợ xã hội; ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân; nhà ga, bến xe… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm nay, chiến dịch xác lập nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực như thực hiện 50 “Góc Xuân tuổi trẻ” tại các ký túc xá và 95 góc Xuân tại khu lưu trú công nhân, chung cư, điểm sinh hoạt dân cư; tổ chức 73 “Hành trình 9/1” đến với các địa chỉ đỏ, không gian truyền thống gắn với phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà 15 ký túc xá sinh viên, 95 khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân; tổ chức 10 chương trình “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, 5 chương trình “Hành trình của niềm tin”.

Cùng với đó, các chiến sĩ sẽ tham gia hỗ trợ khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 5.000 người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết cho 4.000 bệnh nhi, bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện; trao tặng 20.000 bánh chưng, bánh tét; tổ chức 168 đội hình trực chốt, điều phối giao thông tại các xã, phường, đặc khu...

Chiến dịch nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố, tạo môi trường để rèn luyện nhân cách, năng lực, kỹ năng thực hành xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”; kết nối cộng đồng cùng thực hiện những hành động đẹp, lối sống văn minh, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong chiến dịch có các ngày hoạt động cao điểm như Ngày cao điểm “Xuân tự hào” (9/1) gắn với kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2026); ngày cao điểm “Xuân chiến sĩ” (18/1) gắn với chào mừng kỷ niệm 58 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2026); ngày cao điểm “Xuân sẻ chia” (25/1) gắn với chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.