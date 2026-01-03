Thành phố Hồ Chí Minh: Nhộn nhịp Ngày hội sách và văn hóa đêm

Những gian hàng sách vẫn luôn là lựa chọn của nhiều người dân. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay, các hoạt động tại Đường sách thường khép lại vào khoảng 18 giờ, khiến không gian này dần lắng xuống khi đêm về. Việc tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đêm được xem như bước mở rộng thời gian vận hành, duy trì mạch sinh hoạt văn hóa liên tục từ sáng đến tối, giúp Đường sách luôn sôi động từ 9 giờ đến 22 giờ. Qua đó, nơi đây không chỉ tiếp tục giữ vai trò là điểm đến quen thuộc của bạn đọc, mà còn góp phần bổ sung thêm không gian sinh hoạt văn hóa ban đêm cho thành phố, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng lãm và thư giãn cuối tuần của người dân.

Ngày hội còn có khu vực viết thư pháp dành tặng người dân đầu năm mới. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Mai Khanh (phường Nhiêu Lộc) cho rằng, việc Đường sách hoạt động về đêm mang lại cảm giác mới mẻ, dễ chịu. Khi tới đây, chị có thể vừa đọc sách, vừa xem biểu diễn nghệ thuật, đồng thời dạo chơi cùng gia đình. Đây là một không gian văn hóa rất phù hợp cho cuối tuần.

Cùng vợ và hai con tham quan Đường sách, anh Guy Trần, Việt kiều Pháp cho biết, đây là lần đầu anh đưa cả gia đình về Việt Nam. Vợ anh đã tìm được địa điểm này trên mạng xã hội và rất muốn ghé thăm. Gia đình anh đã có cơ hội trải nghiệm những trò chơi dân gian của Việt Nam như múa sạp, nặn tò he. “Tôi thấy Ngày hội sách và văn hóa đêm là ý tưởng rất hay khi đưa được sách cùng các trò chơi dân gian đến gần với người dân”, anh Guy Trần nói./.