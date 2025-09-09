Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Văn Được (thứ 3, phải sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và bà Melissa Brown (thứ 4, phải sang), Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngày Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1995) là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương. Đây là tiền đề, nền tảng và là động lực để hai quốc gia tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, kinh tế, đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đặt nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước.