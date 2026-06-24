Thành phố Hồ Chí Minh: Không để người yếu thế tại các cơ sở bảo trợ xã hội chịu thiệt thòi​

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN “Những người được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội là những người yếu thế và cần được quan tâm, chăm lo hơn nữa. Làm tốt công tác này là góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình - nơi mọi người dân đều được quan tâm, bảo vệ và không ai bị bỏ lại phía sau”. Đây là chỉ đạo của ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc về hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn thành phố, chiều 23/6.

Thống kê của Sở Y tế, hiện Thành phố có 18 trung tâm bảo trợ xã hội công lập, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 7.841 người, trong đó có 4.672 người khuyết tật đặc biệt nặng. Bên cạnh đó, Thành phố cũng có 89 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đang tiếp nhận quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng gần 3.000 trường hợp. Trước khi hợp nhất địa giới hành chính và hợp nhất sở, ngành, các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế. Chính vì thế, sau khi lĩnh vực bảo trợ xã hội được giao cho Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn ký kết phối hợp, trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ xã hội.

Một trong những điểm sáng mà Sở Y tế đang triển khai là đưa hoạt động khám chữa bệnh đến tận các trung tâm bảo trợ xã hội thay vì đưa người bệnh đến bệnh viện như trước đây. Đây là giải pháp rất thiết thực và nhân văn, bởi phần lớn đối tượng tại các trung tâm đều gặp khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là người khuyết tật, người cao tuổi hoặc người cần có người hỗ trợ đi cùng.

Tuy nhiên, theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai mô hình này vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và nguồn lực. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất tháo gỡ, đồng thời kiến nghị UBND Thành phố tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh tại các trung tâm bảo trợ xã hội trong thời gian tới. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa các bệnh viện với hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, để bảo đảm mọi đối tượng yếu thế đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời. Chăm lo sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của ngành y tế”, ông Tăng Chí Thượng khẳng định.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố ghi nhận, trong thời gian qua, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và quản lý đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội đang từng bước được nâng cao, đi vào nề nếp, chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Để hoạt động quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng những người yếu thế tốt hơn, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu công tác quản lý cơ sở bảo trợ xã hội phải chặt chẽ, minh bạch, chuyên nghiệp và nhân văn. Mỗi trường hợp bảo trợ xã hội phải có đầy đủ hồ sơ quản lý về nhân thân, tình trạng sức khỏe, bệnh lý, quá trình chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và các vấn đề xã hội liên quan.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành phối hợp xử lý dứt điểm những tồn đọng, nhất là các vấn đề vượt thẩm quyền của ngành y tế như hồ sơ pháp lý đất đai, cơ sở vật chất, quy hoạch, đầu tư, sửa chữa, chuyển đổi công năng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Về lâu dài, UBND Thành phố chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn; đầu tư, chuẩn hóa về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình quản lý đối với cơ sở tiếp tục thực hiện chức năng bảo trợ xã hội; những cơ sở không phù hợp phải được sắp xếp lại, chuyển giao hoặc chuyển đổi công năng theo quy hoạch chung của thành phố; trong đó có thể xem xét chuyển đổi một số cơ sở đủ điều kiện thành cơ sở y tế, góp phần tăng tỷ lệ giường bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

“Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân. Làm tốt công tác này không chỉ là chăm lo cho một nhóm đối tượng yếu thế, mà còn góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình - nơi mọi người dân đều được quan tâm, bảo vệ và không để ai bị bỏ lại phía sau như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh./.