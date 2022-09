Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Lễ hội Tết Độc Lập

Hoạt động thả khinh khí cầu kéo lá đại kỳ là điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay. Ảnh: TTXVN

Các khinh khí cầu nhỏ hơn được thả lên cùng thời điểm kéo lá đại kỳ để tạo không gian hoành tráng, trang trọng cho lễ hội. Ảnh: TTXVN

Phần trình diễn dù lượn trong khuôn khổ lễ hội. Ảnh: TTXVN

Ngày 2/9, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), kỷ niệm 77 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2022), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Độc Lập. Theo đó, hoạt động thả khinh khí cầu kéo đại kỳ là điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay.



Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ 7 giờ sáng, tại khu vực bến Bạch Đằng (Quận 1) và khu vực hai bên bờ sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức), nhiều người dân đã có mặt tại đây để đón xem thả khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ Quốc khánh 2/9.



Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động thả khinh khí cầu kết hợp kéo đại kỳ là một trong những hoạt động điểm nhấn của thành phố, nằm trong khuôn khổ Lễ hội “Tết Độc lập”.



Theo ông Võ Trọng Nam, công đoạn thả khinh khí cầu khá đơn giản và ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, tuy nhiên việc kéo đại kỳ lớn lên bầu trời được đánh giá phức tạp hơn nhiều vì tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, hướng gió. Ngoài ra, việc này cần sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ekip. Trong đó, ngoài 2 khinh khí cầu lớn nhất được dùng để kéo đại kỳ sẽ có 8 khinh khí cầu nhỏ hơn được thả lên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh. Các khinh khí cầu nhỏ sẽ được thả lên cùng thời điểm với 2 khinh khí lớn cầu kéo đại kỳ.



“Đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức kéo đại kỳ lớn 1.800 m2 lên bầu trời chào mừng ngày Quốc khánh. Tôi nghĩ đây một là hình ảnh đẹp, tạo sự phấn khởi, để lại ấn tượng khó quên trong lòng người dân thành phố trong một ngày ý nghĩa”, ông Võ Trọng Nam nói.



Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình còn có phần trình diễn của 6 dù lượn và nhiều hoạt động thể thao dưới nước ở sông Sài Gòn.



Ngoài chương trình kéo đại kỳ trên sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại thành phố Thủ Đức và các quận như Quận 12, quận Bình Tân, quận Tân Phú và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ vào ngày 1-2/9.



Cùng ngày, ghi nhận tại Thảo Cầm Viên (Quận 1), ngay từ sớm, du khách liên tục đổ về, xếp hàng chờ mua vé vào. Tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy như những lần nghỉ lễ trước đó.



Dẫn các con đến vui chơi, chị Nguyễn Thuý Vy (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết, dịp này gia đình không muốn đi xa vì ngại cảnh tàu xe đông đúc nên quyết định nghỉ lễ 2/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xếp hàng chờ mua vé vào Thảo cầm viên, anh Hồ Quốc Đông (ngụ tỉnh Long An) cho biết nhà anh đã xuất phát từ 7 giờ sáng. Khi tới Thảo cầm viên là gần 9h và mọi người đều rất vui vì không có cảnh chen lấn xô đẩy vào khu vui chơi như lo lắng trước đó.



Theo ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Thảo Cầm Viên, trong sáng 1/9, vườn thú đã đón được khoảng 10.000 khách. Lượng khách như trên tăng mạnh so với ngày thường nhưng thấp hơn so với nhiều đợt lễ khác. Khả năng trong ngày 2 và 3/9, lượng khách sẽ còn duy trì ở mức cao.



Tương tự, tại một số điểm tham quan, vui chơi như khu du lịch Suối Tiên (thành phố Thủ Đức), Công viên văn hóa Đầm Sen (Quận 11), rất đông người dân về đây tham quan. Tại cổng chính của các khu vui chơi, nhiều khách phải xếp hàng dài để đợi mua vé. Đại diện hai đơn vị này cho biết, lượng khách trong sáng 1/9 tăng gấp 3-4 lần ngày thường, và dự kiến sẽ còn tăng mạnh trong các ngày tiếp theo./.