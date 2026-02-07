Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt kiều bào mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Thay mặt lãnh đạo Thành phố chúc Tết đại biểu kiều bào, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh của Thành phố đã đạt được trong năm 2025, phương hướng phát triển của Thành phố trong thời gian tới; khẳng định những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và kiều bào người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao tri thức, kết nối thị trường và quảng bá hình ảnh Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng kiều bào. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Nguyễn Văn Được cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh có mối gắn bó đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khoảng 2,8 triệu kiều bào có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Thành phố. Qua nhiều giai đoạn phát triển, Thành phố luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, sẻ chia của đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố mang tên Bác.



Thời gian qua, Thành phố đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đối với các lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm sâu nặng của kiều bào đối với Thành phố. Năm 2025, lượng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10,3 tỷ USD tăng khoảng 8% so với năm 2024. Số lượng kiều hối đó là nguồn lực quý giúp thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển và phản ánh niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với môi trường đầu tư, sự ổn định kinh tế và định hướng phát triển của Thành phố.



Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Văn Được trân trọng cảm ơn, bày tỏ mong muốn và tin tưởng cộng đồng người Việt Nam nước ngoài sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, cùng chung sức, đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền và người dân Thành phố, có những đóng góp tích cực góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.



GS. Võ Văn Tới, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Trợ lý Ban Giám hiệu về Phát triển Khoa học Kỹ thuật Công nghệ trong lĩnh vực Sức khỏe và Sự sống, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại buổi họp mặt, Giáo sư Võ Văn Tới, người Việt Nam ở Hoa Kỳ, Trợ lý Ban Giám hiệu về Phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực sức khỏe và sự sống, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lâm Chí Thiện, người Việt Nam ở Australia, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn IMC, đồng thời là Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhãn Bao bì Vi Na Úc (Vina Aus Labels JSC) thay mặt các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ kỷ niệm, tình cảm, khẳng định niềm tự hào về sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển của Thành phố; cho biết sẽ tiếp nối truyền thống của những thế hệ đi trước tiếp tục đóng góp nguồn lực tài chính, kinh nghiệm, công nghệ và tinh thần cho sự phát triển Thành phố; bày tỏ niềm tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh với sự năng động, cởi mở và tiềm năng to lớn của mình sẽ tiếp tục phát triển, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Nhân dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố.